Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

408,10 EUR -0,95% (27.08.2020, 20:06)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

481,66 USD -1,24% (27.08.2020, 20:09)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (27.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ServiceNow gehöre fraglos zu den besten Cloud-Unternehmen der Welt. Die Kalifornier würden es quasi in jedem Quartal schaffen, die Analystenerwartungen zu übertreffen und neue Rekorde zu schreiben. Auch die Aktie befinde sich seit Jahren in einem bilderbuchmäßigen Aufwärtstrend. Nun sei das Papier auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen.Nach einer fulminanten Rallye habe die ServiceNow-Aktie seit Ende Juli eher seitwärts tendiert. Am Montag habe das Papier endlich die wichtige Widerstandszone bei 454,70 Dollar durchbrochen und damit ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Dieses sei gestern nochmal bestätigt worden: Die Anteilsscheine von ServiceNow hätten den Handel mit einem Kursplus von 6,5 Prozent auf einem neuen Allzeithoch bei 487,70 Dollar abgeschlossen.Die starke Performance der Aktie werde durch die operative Entwicklung von ServiceNow gestützt. Das würden eindrucksvoll die letzten Quartalszahlen des Softwareanbieters zeigen.Insgesamt habe ServiceNow einen Gewinn je Aktie von 1,23 Dollar erzielt - eine Steigerung von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Analystenkonsens habe bei 1,01 Dollar gelegen.Besonders beeindruckend sei wieder der deutliche Zuwachs (32 Prozent) bei den Subskriptionsumsätzen auf 1,02 Milliarden Dollar gewesen.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner bullishen Einschätzung für ServiceNow. Anleger an der Seitenlinie könnten jederzeit zugreifen. Investierte geben kein Stück von der ServiceNow-Aktie aus der Hand, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: