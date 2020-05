Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (25.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der Cloud-Anbieter gehöre zweifellos zu den Überfliegern in der Softwarebranche. Innerhalb von wenigen Jahren habe es ServiceNow geschafft, zum unangefochtenen Marktführer im Service-Management aufzusteigen. Seit dem IPO betrage das Kursplus der ServiceNow-Aktie satte 2.000%. Laut dem CEO Bill McDermott sei damit noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. In einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" habe er gesagt, dass ServiceNow das mittelfristige Umsatzziel von 10 Mrd. USD aus eigener Kraft stemmen möchte. Und auch was den Börsenwert des Unternehmens anbetreffe, strotze McDermot nur so vor Selbstbewusstsein.Auch "Der Aktionär" sei vom Software-Überflieger überzeugt und rechne zukünftig mit einer sehr starken Geschäftsentwicklung. Anleger könnten bei der ServiceNow-Aktie zuschlagen. Der Stopp sollte bei 270 Euro platziert werden, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ServiceNow-Aktie: