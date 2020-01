Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

305,90 EUR +7,64% (30.01.2020, 16:29)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

336,96 USD +7,68% (30.01.2020, 16:14)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Die tolle Wachstumsstory von ServiceNow gehe weiter. Das Unternehmen habe im vergangenen Quartal ein Rekordergebnis erzielen und damit die Analystenerwartungen übertreffen können. Insbesondere das wichtige Cloud-Geschäft habe auf Jahressicht eine deutliche Zunahme verzeichnet.Der Cloud-Anbieter aus Kalifornien habe im vierten Quartal 2019 seine Subskription-Umsätze um 35 Prozent auf 899 Millionen Dollar gesteigert, der Gesamtumsatz seien um 33 Prozent auf 952 Millionen Dollar geklettert. Der bereinigte Gewinn habe ein Plus von 25 Prozent verzeichnet und bei 0,96 Dollar pro Aktie gelegen, wie ServiceNow nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitgeteilt habe.Das Unternehmen verfüge über eine sehr treue Kundenbasis und verstehe es sowohl organisch (die Kundenzahl sei im Jahresverlauf um über 32 Prozent gewachsen) als auch durch strategisch kluge Übernahmen zu wachsen. Zuletzt sei das israelische Startup Loom Systems übernommen worden, welches Lösungen zur proaktiven Vorhersage und Verhinderung von IT-Vorfällen anbiete.Der Anleger beobachtet die ServiceNow-Aktie auf der Watchlist und wartet für den Wiedereinstieg auf einen Rücksetzer, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.