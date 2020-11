Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Die Anteilscheine des Cloud-Giganten ServiceNow hätten im Laufe des gestrigen Handels an der Wall Street eine neue Bestmarke geknackt. Überhaupt habe die Aktie in den letzten Wochen und Monaten durch Relative Stärke überzeugt. Den "Aktionär" überrasche es wenig, denn der Cloud-Anbieter glänze seit Jahren mit seinem operativen Geschäft.Auch im letzten Quartal habe ServiceNow seinen Umsatz um satte 27 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie habe bei 1,21 Dollar gelegen. In beiden Fällen seien die Analystenerwartungen deutlich übertroffen worden. Und als ob das nicht genug wäre, hätten die Kalifornier auch ihre Prognose erhöht.Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr 2020 nun ein Wachstum bei den Abo-Erlösen von 34 Prozent auf 4,257 bis 4,262 Milliarden Dollar. Davor: 4,185 bis 4,20 Milliarden.Angesichts dieser Geschäftszahlen erscheine der bilderbuchmäßige Aufwärtstrend der Aktie logisch und folgerichtig zu sein. Gestern habe das Papier ein neues Rekordhoch bei 533,84 Dollar erreicht und damit zeitgleich ein neues Kaufsignal generiert.Investierte lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger greifen zu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: