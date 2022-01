Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

511,00 EUR +0,47% (12.01.2022, 09:29)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

578,44 USD +1,13% (11.01.2022, 22:10)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Jegliche Turbulenzen an den Märkten würden immer neue Chancen mit sich bringen. Während Werte mit wenig Substanz und hohen Schulden zu Recht abgestraft würden, würden unter Druck geratene Qualitätswerte in Korrekturphasen hervorragende Einstiegsgelegenheiten bieten. Das treffe auch auf den cloudbasierten Softwarespezialisten ServiceNow zu.Die Aktie notiere derzeit knapp 18% unter ihrem Rekordhoch und sei zuletzt auch unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Der Aufwärtstrend im langfristigen Chart bleibe jedoch weiterhin intakt. Auch operativ habe sich das US-Unternehmen bisher keine Blöße gegeben.Die Wall-Street-Experten würden ausgehen, dass sich ServiceNow auch im Umfeld steigender Zinsen operativ stark entwickeln werde. Das erwarte auch "Der Aktionär", da es sich kaum ein Konzern leisten könne, auf Software zu verzichten, die seine digitalen Prozesse und Workflows steuere. Und ServiceNow sei mittlerweile klarer weltweiter Marktführer im Bereich der Workflow-Management-Software.Hinweis:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNowBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link