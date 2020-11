Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

421,75 EUR -1,79% (16.11.2020, 17:08)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

498,96 USD -1,78% (16.11.2020, 16:53)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.ServiceNow gehöre fraglos zu den am stärksten wachsenden Software-Unternehmen überhaupt. Besonders beeindruckend sei, dass die Kalifornier nahezu in jedem der bisherigen Quartale die Erwartungen geschlagen hätten. Dies werde auch von den Analysten honoriert.So hat der Morgan-Stanley-Analyst Keith Weiss ServiceNow auf "overweigth" hochgestuft und das Kursziel für die Aktie von 559 auf 652 Dollar angehoben. Der Experte gehe davon aus, dass ServiceNow aufgrund seiner Positionierung im Bereich Workflow-Management und Automatisierung weiterhin im Schnitt mit 25 Prozent pro Jahr wachsen werde. Weiss unterstreiche auch, dass die freien Mittelzuflüsse bei über 30 Prozent lägen. Angesichts dieser Kennzahlen sei die Bewertung von ServiceNow weiterhin attraktiv.Auch generell bleibe das Gros der Analysten bullish. Ganze 27 Analysten würden die Aktie zum Kauf empfehlen. Fünf Analysten würden eine Halteempfehlung angeben und nur zwei würden das Papier auf "verkaufen" einstufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ServiceNow-Aktie: