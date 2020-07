Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

361,00 EUR -4,64% (30.07.2020, 13:51)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

445,71 USD +2,45% (29.07.2020, 22:10)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (30.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der Cloud-Gigant habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und dabei auf ganzer Linie überzeugt. Für Q3 2020 erwarte ServiceNow einen Umsatz von 1,055 bis 1,060 Mrd. USD. Auch das liege leicht über den Erwartungen der Analysten.Die Anleger schienen das aber nicht wirklich wahrhaben zu wollen. Die ServiceNow-Aktie habe nachbörslich deutlich nachgegeben.ServiceNow habe mal wieder Top-Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Dass die Aktie nachbörslich gefallen sei, liege schlicht an der fulminanten Rally vor den Zahlen - seit Jahresanfang stehe bereits ein Kursplus von 60 Prozent zu Buche. Anleger hätten anscheinend auf einen noch größeren "Earnings-Beat" gehofft. Dennoch würden die Zahlen weiterhin die nach wie vor positive Entwicklung aufweisen. Investierte sollten daher an Bord bleiben. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze ServiceNow-Aktie: