Xetra-Aktienkurs Senvion-Aktie:

1,41 EUR +69,88% (18.04.2019, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Senvion-Aktie:

1,43 EUR +19,17% (18.04.2019, 11:16)



ISIN Senvion-Aktie:

LU1377527517



WKN Senvion-Aktie:

A2AFKW



Ticker-Symbol Senvion-Aktie:

SEN



Kurzprofil Senvion S.A.:



Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windkraftanlagen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an projektspezifischen Lösungen in den Bereichen Fundamentbau, Transport, Montage sowie Service und Wartung. Senvion besitzt Produktionsstätten in Deutschland und Portugal und ist über Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien tätig. (18.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Senvion-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) unter die Lupe.100 Mio. Euro bekomme der insolvente Windrad-Hersteller über einen Kredit von Banken und Hedgefonds. Mit dem dringend benötigten Geld könne das Unternehmen die Fortsetzung des Betriebs sichern. An der Börse werde der erste Schritt zur Rettung euphorisch gefeiert. Die Senvion-Aktie verdoppele sich erneut. Seit dem Tief habe sich das Papier damit mehr als vervierfacht. Mit dem frischen Kredit wolle Vorstandschef Yves Rannou den Geschäftsbetrieb fortsetzen. Der 100-Mio.-Kredit mit einer Laufzeit von zwölf Monaten sei jedoch nur eine Übergangslösung. Ein neuer Investor oder Eigentümer werde weiter gesucht.Der Kurssprung der Senvion-Aktie sei beeindruckend. Nach wie vor sei aber nicht klar, ob die Rettung gelinge. Dank der starken Auftragsentwicklung sollte es durchaus Interessenten geben. Ein Investment bleibe jedoch hochriskant. Die Volatilität dürfte weiter enorm sein. Die Senvion-Aktie sei nichts für schwache Nerven, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Börsenplätze Senvion-Aktie: