Kurzprofil Senvion S.A.:



Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windkraftanlagen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an projektspezifischen Lösungen in den Bereichen Fundamentbau, Transport, Montage sowie Service und Wartung. Senvion besitzt Produktionsstätten in Deutschland und Portugal und ist über Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien tätig. (17.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Senvion-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Windanlagenbauers Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe der Windanlagenbauer Insolvenz anmelden müssen. Die Senvion-Aktie habe seit vergangenem Jahr über 95 Prozent an Wert verloren. Doch noch sei die Hoffnung nicht verloren. Seit dem Tief vergangenen Donnerstag habe sich der Titel bereits wieder verdoppelt. CEO Yves Rannou wolle weiterkämpfen.Während es bei den Rivalen wie Nordex, Vestas oder Siemens Gamesa gut laufe, sei Senvion in die Pleite gerutscht. Die Gründe dafür würden sich also nicht nur im hart umkämpften Markt finden lassen. Bei der Aufarbeitung müsse das Unternehmen deshalb zunächst einmal auf sich schauen.Vor allem die Expansion außerhalb Europas habe den Niedergang beschleunigt. Senvion-CEO Yves Rannou halte die Entscheidung zwar grundsätzlich für richtig, die damit verbundenen Herausforderungen seien aber unterschätzt worden.Es sehe aber gut aus, dass ein neuer Massekredit in Höhe von 100 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werde, so der CEO. Dann könnte Senvion weiterarbeiten. Um sich künftig Liquidität zu sichern, sei auch ein Verkauf eine Option. Eine Zerschlagung könne er zwar nicht ausschließen, dies sei aber nicht das Ziel.Das volle Auftragsbuch spreche für Senvion. Es sei durchaus wahrscheinlich, dass sich ein Investor finde. Offen bleibe aber, welche Interessen sich am Ende durchsetzen und wie es für Aktionäre weitergehe. Die Senvion-Aktie bleibe trotz des jüngsten Verdopplers ein Spielball der Trader.Anleger sollten bei der Senvion-Aktie an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Konkurrenten wie Nordex oder Vestas seien für langfristig orientierte Anleger deutlich spannender. (Analyse vom 17.04.2019)