Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Sentix-Index für das Investorenvertrauen in der Eurozone ist im Januar deutlicher als

im Vorfeld erwartet von 10,0 auf 18,2 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Stimmung unter den befragten Finanzmarktakteuren sei damit zum Jahresauftakt so gut wie seit August 2015 nicht mehr. Der kräftige Anstieg im Januar sei dabei zu gleichen Teilen von einer verbesserten Einschätzung der aktuellen Lage sowie von positiveren Erwartungen für die kommenden sechs Monate getragen.



Heute sei der Konjunkturkalender erneut nur sehr spärlich bestückt. Nennenswert seien dabei noch die Produktionsdaten für die französische Industrie im November. Diese würden für November einen kräftigen Anstieg der Industrieproduktion um 2,2% gegenüber dem Vormonat ausweisen. Der Markt habe im Vorfeld lediglich einen Anstieg um 0,6% erwartet. Gemeinsam mit den bereits veröffentlichten Daten für Deutschland (+0,3% ex Bau) würden die Daten ein erhebliches Aufwärtsrisiko für den vom Markt erwarteten Zuwachs der EWU-Industrieproduktion (+0,5%) darstellen. Die entsprechenden Daten würden am Donnerstag veröffentlicht. (10.01.2017/ac/a/m)





