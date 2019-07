Börsenplätze Sensirion-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sensirion-Aktie:

32,60 CHF -2,10% (11.07.2019, 17:30)



ISIN Sensirion-Aktie:

CH0406705126



WKN Sensirion-Aktie:

A2JGBW



Ticker-Symbol Sensirion-Aktie:

1Q3



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sensirion-Aktie:

SENS



Kurzprofil Sensirion Holding AG:



Die Sensirion Holding AG (ISIN: CH0406705126, WKN: A2JGBW, Ticker-Symbol: 1Q3, SIX-Ticker-Symbol: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und maßgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com. (11.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sensirion-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sensirion Holding AG (ISIN: CH0406705126, WKN: A2JGBW, Ticker-Symbol: 1Q3, SIX-Ticker-Symbol: SENS).Umsatzrückgang im 1H19: Die Umsatzerlöse von Sensirion hätten sich im 1H19 auf rund CHF 83,5 Mio. belaufen (-7% J/J, -1% H/H) und damit rund 3% unter der Analystenschätzung gelegen, was auf die schwache Endmarktnachfrage infolge der aktuellen Krise auf dem Automobilmarkt und die anhaltenden Handelskonflikte zurückzuführen sei. Weitere Details zu den 1H-Ergebnissen würden nach ihrer Veröffentlichung am 21. August folgen.Ausblick für GJ19 gesenkt: Im Gegensatz zur Einschätzung zu Jahresbeginn sehe Sensirion bei seinen Kunden keine Anzeichen für die ursprünglich erwartete Erholung im 2H19. Zudem sei der Produktionsstart eines wichtigen Kundenprojekts vom Kunden auf das 1H20 verschoben worden, was sich zusätzlich auf den Umsatz im GJ19 auswirke. Die EBITDA-Marge leide aufgrund der niedrigen variablen Kosten für die Produkte von Sensirion überproportional unter dem Umsatzrückgang. Neugeschäfte könnten diese Nachfragerückgänge noch nicht vollständig kompensieren, da in der Regel vom Auftragseingang bis zum Start der Massenproduktion zwei bis drei Jahre vergehen würden. Das Unternehmen rechne nun mit einem Umsatz im GJ19 von CHF 160 bis 170 Mio. (bislang CHF 175 bis 190 Mio.) und einer bereinigten EBITDA-Marge von 9 bis 12% (bislang: 15 bis 16%).Sensirion habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 reduziert. Dementsprechend senke Foeth seine Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 um 9%/10% und für den bereinigten EBITDA um 37%/11%. Sensirion bekräftige aufgrund einer anhaltend starken Technologie- und Produktepipeline seine mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link