Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestern Früh für den 14. Februar verkündeten Senkungen chinesischer Strafzölle haben ihre Wirkung nicht verfehlt und die "risk on"-Bewegung nochmals verlängert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterdessen habe es für die deutsche Industrie gestern abermals eine kalte Dusche gegeben. So habe der Auftragseingang im Dezember entgegen den Erwartungen einen deutlichen Rückgang verzeichnet (während für die heutige Industrieproduktion bereits ein Rückgang erwartet werde). Vor den zuvor sichtbaren Anzeichen einer sehr zaghaften Stabilisierung des Auftragseingangs stehe nun wieder ein großes Fragezeichen. Die Hoffnungen auf eine zeitnahe Verlangsamung der Talfahrt der deutschen Industrie stünden damit auf wackeligen Beinen, zumal die coronabedingten Unterbrechungen der Lieferketten der in China stark exponierten deutschen Industrie in den Zahlen noch gar nicht sichtbar seien.Das heutige Datenhighlight stelle hingegen der US-Arbeitsmarktbericht dar. Im Januar werde ein gedämpfter Anstieg der Beschäftigung erwartet. (07.02.2020/ac/a/m)