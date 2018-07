Hannover (www.aktiencheck.de) - Unsere Ratings der zwölf gecoverten Industrie-Werte sind heterogen: viermal "kaufen" (Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520), ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730), MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT), Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610)), siebenmal "halten" (Schneider Electric (ISIN FR0000121972/ WKN 860180), SAFRAN (ISIN FR0000073272/ WKN 924781), Airbus Group (ISIN NL0000235190/ WKN 938914), GEA (ISIN DE0006602006/ WKN 660200), Jungheinrich (ISIN DE0006219934/ WKN 621993), Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500), Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) und einmal "verkaufen" (KION (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888)) lauten unsere Empfehlungen, so Analyst Oliver Drebing von der Nord LB.



Der Maschinen- und Anlagenbau stehe in Deutschland nach Automobilbau und vor Chemie umsatzbezogen für den zweitgrößten Industriezweig. Für 2017 habe der VDMA das Umsatzvolumen mit EUR 226,2 Mrd. angegeben, das von rund einer Million beschäftigten Vollzeitkräften erwirtschaftet worden sei. Mit rund 15% sei der bedeutendste Umsatzanteil auf Motoren und Turbinen zur Wärme- und Stromerzeugung entfallen. Während die Ergebnisperformance der von den Analysten beobachteten Elektrotechnikunternehmen in Q1 überzeugt habe, seien die Maschinenbauer hinter den Erwartungen zurückgeblieben.



Die Belastbarkeit der für das Kurspotenzial maßgeblichen Analystenprognosen für 2018 werde zum einen durch Störungen getestet, die von der "America first"- Handelspolitik ausgehen würden. Die US-Steuerreform werde demgegenüber ein zusätzlicher Anreizgeber sein. In der deutschen Wirtschaft würden sich tatsächlich jedoch die Vorboten einer Negativspirale manifestieren: Verunsicherung der deutschen Automobilindustrie über kommende Verschärfungen der US-Importzölle habe über die letzten Wochen zu großer Zurückhaltung geführt; erste Zulieferunternehmen hätten verminderte Bestellungen/Produktabrufe vermeldet. Der VDMA habe indes im April die Prognose für 2018 angehoben, demnach werde die Produktion um 5% zulegen (vorangegangene Prognose: +3%). Das Fazit für den Sektor: "neutral". (Analyse vom 30.07.2018) (31.07.2018/ac/a/m)



