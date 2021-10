Deutlich besser sei das Börsengeschehen in den letzten Tagen in den USA verlaufen, wobei sich dies am gestrigen Tag zumindest teilweise weiter fortgesetzt habe. Hätten zuletzt die Technologietitel den Ton angegeben, so seien es am gestrigen Tag ganz klar die Standardwerte gewesen. So hätten sowohl der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) als auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) moderate Zugewinne zu verbuchen vermocht, wodurch beide bereits nur noch ganz knapp unter ihren Allzeithöchstständen notieren würden - beim S&P 500 handele es sich hierbei nicht einmal mehr um einen ganzen Punkt, um den auf Schlusskursbasis erreichten Rekordstand vom 2. September einzustellen. Nicht ganz so rund sei es bei den Tech-Werten gelaufen, die gestern eine kleine Verschnaufpause eingelegt hätten und somit den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in marginal tiefere Regionen geschickt hätten. Aber auch hier sei es mit dem Erreichen des Allzeithöchststandes nicht mehr weit her; vom gestrigen Schlusskurs würden lediglich 1,8% zur Glückseligkeit fehlen. Sektorseitig hätten beim S&P 500 vor allem die Versorger-, Immobilien-und Gesundheitstitel die Nase vorne gehabt.



Für Unterstützung sorge hier weiterhin die gut angelaufene US-Berichtssaison der Unternehmen. Beginnend mit den starken Zahlen der großen Banken in der Vorwoche hätten auch die anderen bisherigen Ergebnisausweise zumeist über den Erwartungen der Analysten gelegen. Auch wenn die Inflations- und Zinsängste der Investoren dadurch nicht aus den Köpfen der Anleger verschwunden seien, so würden sie zumindest für den Moment in den Hintergrund treten. Das mit Spannung erwartete "Beige Book" der FED habe der US-Wirtschaft zuletzt zwar nur ein mäßiges bis moderates Tempo zugeschrieben, sei aber für den weiteren Ausblick positiv geblieben. Der Inflationsanstieg werde nach wie vor als "vorübergehend" bezeichnet, wenngleich ihrer Einschätzung nach die Materialengpässe und Lieferkettenprobleme bis ins nächste Jahr hinein zu spüren sein würden. Das ändere freilich nichts daran, dass sie ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs in Bälde etwas zu straffen beginnen würden, allerdings habe FED-Chef Jerome Powell wiederholt zu erkennen gegeben, dass die Bank behutsam vorgehen werde, um Schocks an den Aktienmärkten zu vermeiden.



Die asiatischen Märkte würden sich von den vorwiegend positiven Vorgaben der Wall Street nur bedingt beeindruckt zeigen und heute Morgen ebenfalls uneinheitlich notieren: Während japanische Aktien klar im Minus notieren würden, könnten die Börsen von Festland-China aktuell leichte Kurszuwächse vorweisen. An der Hongkonger Börse gehe es unterdessen mit dem Hang Seng China Enterprises (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) ebenfalls bergab, wobei Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) erneut die Verliererliste klar anführe.



Auf den Rohstoffmärkten habe sich der Anstieg der Ölpreise etwas eingebremst, nachdem gestern Abend bekannt geworden sei, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der US-Lagerbestände an Rohöl um 3,29 Mio. Fass verzeichnet habe. Beide Sorten (WTI und Brent) würden heute Morgen leicht schwächer notieren. Gold sei im gestrigen Umfeld hingegen durchaus gesucht gewesen und habe einen moderaten Preisanstieg verbuchen können. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold knapp über USD 1.780.



Star des Tages sei aber zweifelsohne der Bitcoin gewesen: Anleger würden weiter positiv auf den Börsenstart eines ETFs auf den Bitcoin-Future in den USA reagieren, was die Preisfantasien der Anleger offensichtlich erneut angeregt habe. Im Handelsverlauf habe die führende Kryptowährung ein Allzeithoch bei knapp über USD 67.000 markiert. Aktuell stehe der Kurs bei rund USD 65.000 etwas tiefer. Auch andere Digitalwährungen wie Ether hätten im Kurs zugelegt. (21.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die bereits in den letzten Handelstagen andauernde Seitwärtsbewegung der europäischen Aktienmärkte setzte sich auch gestern weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem mageren Zuwachs von 0,05% kaum von der Stelle gekommen, was aber vom europäischen Börsenbarometer EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Zugewinn von 0,13% nur marginal getoppt worden sei. Generell würden Rücksetzer für die Investoren immer noch als gute Kaufgelegenheit erscheinen, aber Kursanstiege seien zuletzt immer öfter für die berühmt berüchtigten Gewinnmitnahmen genutzt worden.Während von Unternehmensseite bislang in Summe sehr solide Geschäftszahlen vorgelegt worden seien, hätten die stärker als erwartet angestiegenen Erzeugerpreise in Deutschland (+14,2% gegenüber dem Vorjahr) die Kauflaune gedämpft. Immerhin handele es sich um den höchsten Anstieg seit Oktober 1974, als die Preise im Zusammenhang mit der ersten Ölkrise stark gestiegen seien. Die Anleger schienen im Dilemma zwischen guten Unternehmensergebnissen und Inflationssorgen gefangen zu sein. Hingegen offensichtlich impulslos sei die Nachricht vom Ausscheiden des Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann zu Jahresende von der Investorengemeinde aufgenommen worden.