Für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, laute die Frage nun, ob man hier schon Einstiegsmöglichkeiten sehe, oder ob Vorsicht geboten sei: "Schuld an dem starken Abverkauf war nicht nur Evergrande", stelle Behríng klar. "Evergrande war allenfalls der Auslöser dafür. Tatsächlich steckt ein ganzer Strauß an möglichen Risiken dahinter."



So dürften angesichts steigender Strompreise die langsam aufkeimenden Wachstumssorgen ebenso eine Rolle gespielt haben wie das anstehende Gerangel um die mal wieder in den USA anstehende Anhebung der Schuldenobergrenze. Nicht vergessen dürfe man auch die eher durchwachsenen Konjunkturdaten der letzten Wochen, sowie eine immer wieder um ein Tapering herumargumentierende FED.



"Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Marktschwäche noch ein wenig anhalten könnte", meine Marko Behring. Zu den genannten Themen komme eine traditionell schwierige Markttechnik hinzu. "Eine mindestens 10%ige Korrektur über die Sommer- und Spätsommermonate hat beim DAX schon fast Tradition", erläutere Behring. "Es würde uns nicht wundern, wenn der Markt bis Mitte Oktober sogar noch einen zwischenzeitlichen Ausflug unter die 200-Tage-Linie macht."



Für Marko Behring bedeute das aber nicht unbedingt, dass Anleger an der Seitenlinie stehen und noch zuwarten sollten. Den echten Tiefpunkt einer Bewegung erwische man ohnehin fast nie: "Die aktuelle Kursschwäche ist eigentlich gesund. Die Jahresendrally braucht eine Startrampe und die Grundlage dafür wird nicht selten in einer etwas schärferen September-/Oktoberkorrektur gelegt." Anleger sollten sich von den Kursen daher nicht verunsichert lassen, empfehle Behring: "Wir würden Anlegern zu einem gestaffelten Einstieg in mehreren Schritten raten." (22.09.2021/ac/a/m)







