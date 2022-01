Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (16.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Die Sea-Aktie habe einen Wahnsinnslauf gehabt, doch dann sei plötzlich der Absturz gefolgt. Dabei gelte der E-Commerce- und Gaming-Konzern u.a. als Alibaba-Rivale in Südostasien. Der Kurs habe sich jedoch seit November mal eben halbiert. Das habe gleich mehrere Ursachen.Sea habe bislang zu den klaren Corona-Profiteuren gehört. Aber gerade diese Aktien hätten es derzeit schwer, besonders wenn es sich um Tech-Titel handele, die wie Sea noch in der Verlustzone stecken würden und deren Kurs sich innerhalb weniger Quartale vervielfacht habe.Der Konkurrenzdruck im asiatischen Onlinehandel habe zuletzt zugenommen, weil chinesische Player ins Ausland streben und ihre Investitionen erhöhen würden. Zudem habe Sea mit "Free Fire" beispielsweise einen Gaming-Megahit mit Hunderten Millionen Spielern. Zuletzt habe das Interesse allerdings leicht nachgelassen.Zu Jahresbeginn habe Tencent zudem 14,5 Mio. Sea-Aktien für etwa 208 USD pro Stück verkauft - eine Transaktion im Gesamtumfang von rund 3 Mrd. USD! Damit habe der chinesische Gaming-Gigant seinen Anteil aber nur von 21,3% auf 18,7% reduziert. Ohnehin stoße Tencent auch Anteile von JD.com ab und habe auch nicht zum ersten Mal einen Teil von Sea unter die Leute gebracht.Auch von Analystenseite habe es etwas Druck gegeben: Stifel rate zwar weiterhin zum Kauf der Sea-Aktie, habe jedoch das Kursziel 400 auf 300 USD gesenkt. Diese Anpassung reflektiere die allgemein gesunkenen Kurse in Seas Peergroup.Sea bleibe ein spannendes Unternehmen, aber die Aktie habe seit November einen Abwärtstrend ausgebildet, der weiter intakt sei. Für das Papier reiche es daher derzeit nur für die Watchlist, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link