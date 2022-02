Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

124,80 EUR +9,28% (15.02.2022, 17:57)



NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

141,80 USD +9,78% (15.02.2022, 17:42)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (15.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem gestrigen Einbruch steige der Kurs der Sea-Aktie heute im US-Handel zunächst mehr als sieben Prozent - stehe damit aber auf Tagessicht gerade einmal an der Unterkante der gestern aufgerissenen Kurslücke. Ark-Gründerin Cathie Wood und ihr Team hätten sich vom jüngsten Kursrutsch jedoch nicht beirren lassen.Das Wood-Team habe auch am Montag wieder Aktien von Sea gekauft - 145.000 seien es gewesen.Unterdessen sei durch ein aktuelle Pflichtmitteilung in den USA bekannt geworden: Der 60 Milliarden Dollar schwere Hedgefonds Tiger Global habe seine Position bei Sea im vierten Quartal 2021 um 9,4 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar aufgestockt. Damit sei Sea die drittgrößte Position.Ganz glücklich habe der Tiger-Fonds damit nicht agiert. Während der Kurs von Sea in den vergangenen Monaten stark gefallen sei, habe Tiger Global im vierten Quartal mit Microsoft seine zweitgrößte Position, die zuletzt deutlich besser gelaufen sei, um 35 Prozent gestutzt.Natürlich seien die Fondsmanager von ihren Positionen überzeugt. Aber gute Langfristaussichten würden derzeit nur wenig nützen. Fakt sei: Charttechnisch sei Sea massiv angeschlagen. Die Gegenbewegung sei bislang eher verhalten ausgefallen. Ein Muss im Depot ist die Aktie derzeit nicht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link