Der Hypoport-Konzern (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist ein technologiebasierter Finanzdienstleister. Das Geschäftsmodell basiert auf den drei voneinander profitierenden Geschäftsbereichen Institutionelle Kunden, Privatkunden und Finanzdienstleister. In allen drei Geschäftsbereichen befasst sich der Hypoport-Konzern mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen, ermöglicht oder unterstützt durch Finanz-Technologie (FinTech).



Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 350 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb.



Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft und von gewerblichen Immobilieninvestoren. Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAX aufgenommen. (27.04.2018/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Hypoport AG (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) wurde von Privatanlegern in Deutschland zum Unternehmen des Jahres 2017 gekürt, so die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V. (SdK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei der Wahl, die alljährlich von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. veranstaltet wird, ging die große Mehrheit der Stimmen an den digitalen Finanzdienstleister.Zum sechsten Mal in Folge hatte die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in den Magazinen AnlegerLand und AnlegerPlus News aufgerufen, das Unternehmen des Jahres zu küren. Unterstützt wurde die Umfrage von den Börsen München, Stuttgart, Tradegate Exchange und dem Börsentag in Hamburg. Die Anleger konnten zwischen zehn börsennotierten Gesellschaften, die sich operativ gut entwickelt und ihre Investoren fair am Erfolg beteiligt haben, sowie über anlegerfreundliche Investor-Relations verfügen, wählen.48,84% der Teilnehmer an der aktuellen Wahl entschieden sich für die Hypoport AG. Damit setzte sich der technologiebasierte Finanzdienstleister aus Berlin gegen die beiden DAX-Unternehmen Allianz SE und Infineon Technologies AG durch, die mit 10,85% bzw. 8,01% auf dem zweiten und dritten Platz der Anlegerauszeichnung landeten. Auf den weiteren Plätzen folgten OSRAM Licht AG (6,20%), Basler AG, Deutsche Beteiligungs AG und Koenig & Bauer (jeweils 4,91%) sowie Covestro AG und Wacker Chemie AG (beide 4,13%) und paragon AG (3,1%).Die Hypoport AG ist die Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Die Tochterunternehmen der Gruppe befassen sich mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen basierend auf Finanz-Technologie (FinTech) und sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: Kreditplattform, Privatkunden, Institutionelle Kunden und Versicherungsplattform. Der SDAX-Konzern beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter.Die Aktie der Hypoport AG hat eine fulminante Entwicklung hinter sich. Seit März 2014 ist die Notierung um 1.380% gestiegen. Ihr Allzeithoch markierte die Aktie Mitte Oktober 2017 bei rund 162 Euro. Ins Jahr 2017 ist der Wert bei etwa 77 Euro gestartet. Gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 (Steigerung des EBIT 2016 um 21% auf 23,2 Mio. Euro und Anstieg des Konzernumsatzes um 13% auf 156,6 Mio. Euro), die Ankündigung von zwei Akquisitionen, der Start einer Insurtech-Plattform und erneut sehr gute Halbjahreszahlen (ein Umsatzplus von 29% auf 95,3 Mio. Euro im Vergleich zum 1. Hj. 2016 sowie eine Erhöhung des EBIT um 20% auf 13,4 Mio. Euro) führten bis zum Ende des dritten Quartals 2017 zu einer Kursverdoppelung. Als die Hypoport AG in der Sparte Institutionelle Kunden für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang sowie eine Gewinnwarnung bekannt gab und im vierten Quartal folglich nur ein geringes Umsatzplus ausweisen konnte, fiel der Kurs allerdings etwas zurück. Für 2017 meldete das Unternehmen jüngst einen Umsatz in Höhe von 195 Mio. Euro (+24%) und ein EBIT auf Vorjahresniveau (23 Mio. Euro). Für das Jahr 2018 wird ein Umsatzwachstum auf 220 bis 240 Mio. Euro und ein EBIT zwischen 26 und 31 Mio. Euro erwartet.Diese und viele weitere aufschlussreiche Daten können interessierte Privatanleger der Website www.hypoport.de entnehmen. "Im Bereich Investor-Relations hebt sich Hypoport deutlich von vielen Konkurrenten ab", stellt SdK-Vorstand Daniel Bauer fest. "Bei dem gelungenen Internetauftritt sind vor allem die moderne Aufbereitung der Informationen, insbesondere Webcasts oder der CEO-Blog, hervorzuheben."Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. gratuliert Herrn Slabke, seinen Vorstandskollegen und Mitarbeitern zur Auszeichnung zum Unternehmen des Jahres und dankt allen Privatanlegern, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Ein ausführliches Interview mit dem Unternehmen des Jahres 2017 wird in der Ausgabe AnlegerPlus vom 5. Mai veröffentlicht werden.