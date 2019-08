Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

51,95 EUR +0,19% (29.08.2019, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

51,75 EUR (28.08.2019)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden. All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: Ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (29.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Anzeigenbetreibers Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Paul Singer, Chef des US-Hedgefonds Elliott, habe eine neue Spielwiese entdeckt. Sein Objekt der Begierde: Scout24! Bereits im Januar 2019 hätten die Experten darauf verwiesen, dass die Firma ein Fall für Singer und seine Hedgefonds-Truppe sei. Bekanntlich sollte Scout24 von Hellman & Friedman sowie Blackstone zum Preis von 46 Euro je Aktie übernommen werden. Das Angebot sei erwartungsgemäß krachend gescheitert. Vorstand und Aufsichtsrat hätten das Angebot als angemessen bewertet und empfohlen, dieses anzunehmen. Jetzt übe Singer auf Scout24-CEO Tobias Hartmann massiven Druck aus, indem Singer die Informationen aus dem Angebot und der Stellungnahme der Organe gnadenlos ausnutze und den Vorstand ins Schach setze. Singer dürfte sich durchsetzen, und der Vorstand werde sich den Forderungen beugen oder den eigenen Hut nehmen müssen.Große Spannung verspreche nun die Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag, den 30. August 2019 in München. Vor allem bei den Wahlen zum Aufsichtsrat seien die Experten gespannt. Seitens der 3 Gesellschaft sehe die Tagesordnung vor, dass Mathias Hedlund, CEO der Etraveli AB sowie André Schwämmlein, Geschäftsführer der FlixMobility GmbH und Frank H. Lutz, CEO der CRX Markets AG in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt werden sollten. Elliott habe bereits vorsichtig angedeutet, dass bei den Vorschlägen für den Aufsichtsrat nicht zwingend Einigkeit bestehe und Singer nicht mit allen Vorschlägen des Unternehmens vielleicht nicht ganz glücklich sei. Gegenanträge seitens Singer für die Wahlvorschläge zu diesem Tagesordnungspunkt gebe es aber nicht. Das könne aber auch noch auf der Hauptversammlung selbst erfolgen.Ein Gegenantrag bezüglich der Wahlen zum Aufsichtsrat gebe es aber doch. Der Pelham Long/Short Master Fund Ltd. stelle den Antrag, dass Christoph Brand zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werde. Brand sei Schweizer und CEO der Tamedia AG aus Zürich. Er agiere dort als stellvertretender CEO und leite die Einheit Rubriken & Markplätze. Er erscheine äußerst geeignet für einen Sitz im Aufsichtsrat von Scout24 zu sein.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der Scout24-Aktie investiert zu bleiben. Der Druck auf CEO Hartmann werde garantiert nicht weniger werden. Einen Vorgeschmack dürfte die Hauptversammlung liefern. (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Scout24-Aktie: