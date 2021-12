Die mittelfristigen Aussichten seien gut, das Kursniveau weiter attraktiv. Der jüngste Rücksetzer erscheine daher übertrieben. Eine Gegenbewegung in Richtung 65 Euro scheine in den kommenden Wochen möglich. Mittelfristig scheint noch einiges mehr möglich, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Scout24-Aktie. (Analyse vom 06.12.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Scout24 wolle mit Dienstleistungen über das reine Anzeigengeschäft hinaus in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die auf dem Kapitalmarkttag in der letzten Woche präsentierten mittelfristigen Planungen seien in einer ersten Reaktion zwar nicht wirklich gut angekommen. Doch ein zweiter Blick sollte sich lohnen.Im Tagesgeschäft setze der Konzern dazu künftig auf verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten für Makler, die Erweiterung des Geschäfts mit der Vermittlung von Baufinanzierungen oder die beschleunigte Einführung von Mietverwaltungslösungen setzen.Mit den Produkten, die der Konzern verstärkt ausrolle, werde künftig ein deutlich größerer Markt adressiert, habe es auf dem gestrigen Kapitalmarkttag geheißen. Mögliche Zukäufe werde das Unternehmen mit dem Blick auf Wertzuwachs ebenfalls tätigen. Dazu wolle der Konzern rund eine Milliarde Euro bereithalten.Am Ende solle sich das Wachstum im kommenden Jahr im Vergleich zu 2021 beschleunigen, der Umsatz solle um elf bis zwölf Prozent steigen. Das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) solle dabei um sechs bis acht Prozent zulegen.Zum Vergleich: Für das laufende Jahr sei ein Anstieg von rund neun Prozent eingeplant. Erst kürzlich habe der Konzern seine Margenprognose etwas gesenkt, da die jüngsten Zukäufe wie vermiete.de und Propstack bisher noch nicht so profitabel seien.Analysten sähen für die Aktie daher weiter Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten betrage 72,54 Euro und liege damit rund 30 Prozent über dem aktuellen Niveau. J.P. Morgan habe sein Kursziel mit 76 Euro bestätigt. Der operative Ergebnisausblick für 2022 sei etwas schwach, so Analyst Marcus Diebel. Die mittelfristigen Ziele seien aber ermutigend. Die Anleger bekämen mit der Aktie qualitativ gutes Wachstum zum attraktiven Preis, heiße es bei der UBS.RBC-Analystin Wassachon Udomsilpahat sehe die Aktie weiter bei 81 Euro fair bewertet. Sie habe in einer ersten Reaktion von einer "ermutigenden Präsentation" des Online-Immobilienmarktplatzes gesprochen, was die Umsatzwachstumschancen betreffe. Sie halte zudem die beschleunigten Investitionen für 2022 für gerechtfertigt. Den aktuell kräftigen Kursrückgang der Aktie sehe sie als "Kaufgelegenheit". Der Markt habe wohl nur die nun sinkende Konsensschätzung für den operativen Gewinn eingepreist, aber nicht die möglichen mittelfristigen Umsatz- und EBITDA-Verbesserungen.Marius Fuhrberg von Warburg Research bleibe bei seiner Kaufempfehlung mit Ziel 72 Euro. Der künftige Wachstumspfad sei auf der Veranstaltung aus seiner Sicht gut erläutert worden und mit der breiteren Diversifizierung des Geschäfts werde die Gesellschaft unabhängiger von reinen Preiserhöhungen für die Vermittler. Natürlich führe dieser Schritt kurzfristig zu höheren Marketingkosten, dürfte das Unternehmen aber langfristig robuster und attraktiver machen, so Fuhrberg. Daher würden Schätzungen und Kursziel unverändert bleiben. Auch für ihn stelle die jüngste Kursschwäche eine Kaufgelegenheit da.Aber vielleicht komme das Kaufinteresse am Ende noch aus einer anderen Richtung: Zuletzt hätten sich bereits einige institutionelle Investoren positioniert bzw. ihre Position ausgebaut. Und: Scout24 sei 2014 von der Deutschen Telekom an die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone verkauft worden. Diese hätten das Unternehmen 2015 für 30 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Nur ein paar Jahre später wäre Scout24 beinahe wieder vom Kurszettel verschwunden. Doch der Finanzinvestor Hellman & Friedman, der das Unternehmen habe zurückkaufen wollen, sei im Frühjahr 2019 mit seinem Gebot für 46 Euro je Aktie gescheitert.