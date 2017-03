ISIN Scout24-Aktie:

Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden.



All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (23.03.2017/ac/a/nw)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bob Liao von Macquarie:Bob Liao, Aktienanalyst von Macquarie, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetportal-Betreibers Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen stehe vor einem besseren Jahr, so der Analyst. Er glaube an ein starkes Wachstum beim durchschnittlichen Erlös pro Kunde und sehe insofern Nachholbedarf in puncto Aktienbewertung.Bob Liao, Aktienanalyst von Macquarie, hat sein Rating für die Scout24-Aktie bei "outperform" mit einem Kursziel von 37,89 Euro belassen. (Analyse vom 23.03.2017)Börsenplätze Scout24-Aktie:31,905 EUR -0,30% (23.03.2017, 12:29)Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:32,034 EUR +0,67% (23.03.2017, 10:01)