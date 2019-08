Tradegate-Aktienkurs Scotts Miracle-Gro-Aktie:

93,35 EUR +0,93% (26.08.2019, 11:48)



NYSE-Aktienkurs Scotts Miracle-Gro-Aktie:

102,98 EUR (23.08.2019)



ISIN Scotts Miracle-Gro-Aktie:

US8101861065



WKN Scotts Miracle-Gro-Aktie:

883369



Ticker-Symbol Scotts Miracle-Gro-Aktie:

SCQA



NYSE-Ticker-Symbol Scotts Miracle-Gro:

SMG



Kurzprofil The Scotts Miracle-Gro Co.:



Scotts Miracle-Gro (ISIN: US8101861065, WKN: 883369, Ticker-Symbol: SCQA, NYSE-Symbol: SMG) ist ein auf Rasen- und Gartenprodukte spezialisierte Konzern aus den USA. (26.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scotts Miracle-Gro-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Konzerns Scotts Miracle-Gro Co. (ISIN: US8101861065, WKN: 883369, Ticker-Symbol: SCQA, NYSE-Symbol: SMG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein heimlicher Cannabis-Gewinner? Die Rede sei von Scotts Miracle-Gro, einem Spezialisten für Gartenprodukte. Auf die spannende Story habe "Der Aktionär" bereits in Ausgabe 31/2019 hingewiesen. Dank starker Zahlen zum dritten Quartal sei die Aktie kurze Zeit später auf ein neues Rekordhoch gesprungen. Im Berichtszeitraum seien die Erlöse um 18 Prozent auf 1,17 Milliarden Dollar geklettert. Gewinnseitig habe ein Gewinn von 3,11 Dollar je Aktie in den Büchern gestanden. Analysten hätten lediglich mit einem Ergebnis von 2,74 Dollar pro Papier gerechnet. Die Folge: Scotts Miracle-Gro traue sich im laufenden Geschäftsjahr erneut mehr zu. Die Erlöse sollten nun zwischen 16 und 17 Prozent zulegen, unter dem Strich plane das Unternehmen mit einem Gewinn von 4,35 bis 4,50 Dollar je Aktie.Die mit Abstand spannendste Geschäftseinheit im Portfolio von Scotts Miracle-Gro sei die Tochter Hawthorne Gardening, die mit der Übernahme von Sunlight Supply in eine neue Dimension wachse. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres hätten die Nordamerikaner die Umsätze in diesem Segment um knackige 138 Prozent auf 176,3 Millionen Dollar nach oben geschraubt. Doch die Story rund um Hawthorne Gardening könnte in den kommenden Jahren erst so richtig an Fahrt aufnehmen. Denn mit der Tochtergesellschaft adressiere Scotts Miracle-Gro den boomenden Cannabis-Markt mit hydroponischen Systemen und Düngemitteln.Dank der zunehmenden Legalisierung von Cannabis in den Vereinigten Staaten würden sich die Produkte von Hawthorne Gardening immer besser verkaufen. Getrieben werde die Entwicklung zudem durch anorganisches Wachstum. Die Übernahme von Sunlight Supply habe Scotts Miracle-Gro gerade einmal 450 Millionen Dollar gekostet, im Jahr 2017 habe die Zielgesellschaft einen Umsatz von 460 Millionen Dollar und ein EBITDA von 55 Millionen Dollar erzielt. Ein echtes Schnäppchen, dass Scotts Miracle-Gro und den Aktionären in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Scotts Miracle-Gro-Aktie: