Scopes umfassende europäische Expertise schaffe einen Mehrwert, indem sie die Analyse der Länderrisiken in den Kontext der europäischen Wirtschaft, Währungs- und Fiskalpolitik sowie derer Institutionen einbette. Scope sei davon überzeugt, dass ein detailliertes Wissen und das Verständnis der Eigenschaften und Funktionsweise der Europäischen Währungsunion und ihrer Institutionen entscheidend sei für eine treffsichere Analyse und Bewertung der Länderrisiken. Scope berücksichtige dabei politische Gestaltungsmöglichkeiten auf nationaler und europäischer Ebene ebenso wie die Konsequenzen komplexer Diskussionen und Entscheidungen. Damit biete Scope Investoren weltweit eine wertvolle Orientierungshilfe.



"Mit der Veröffentlichung dieser Länderratings beschreitet Scope einen neuen Weg bei der Analyse von Länderrisiken innerhalb der Eurozone", sage Dr. Giacomo Barisone, Head of Public Finance bei Scope Ratings. "Die Ratings spiegeln zum einen die Kreditwürdigkeit der einzelnen Länder selbst wieder. Zum anderen berücksichtigen sie die Vorteile der Mitgliedschaft in der Eurozone mit einem großen Binnenmarkt, einer starken Leitwährung, einer unabhängigen Europäischen Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz sowie einer Wirtschaftspolitik und makroprudenziellen Überwachung, die eine zuverlässige makroökonomische Politik befördern. Scope ist davon überzeugt, dass dies wichtige Elemente zum Schutz der Euro-Zone gegen negative Schocks sind und damit zugleich die Kreditwürdigkeit der Mitgliedsstaaten gestärkt wird."



Die Veröffentlichung dieser ersten Länderratings sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, Scopes Coverage in allen Asset-Klassen erheblich zu steigern. Mit dem Kauf der FERI EuroRating im vergangenen Jahr habe Scope deren Portfolio an Länderratings übernommen und das Public Finance Team zuletzt erheblich ausgeweitet.



Scope sei die erste europäische Rating-Agentur, die alle wesentlichen Asset-Klassen europaweit abdeckt. Die Länderratings würden auch eine wichtige Grundlage für die Analyse in den weiteren Bereiche von Scope bilden: den Ratings von Sub-Souvereigns, den Corporate Ratings, den Banken-Ratings sowie den Structrured und Project Finance-Ratings. (03.07.2017/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Scope Ratings, die führende europäische Ratingagentur, hat ihre ersten Länderratings auf Grundlage der kürzlich veröffentlichten, überarbeiteten Methodik veröffentlicht, so die Analysten von Scope Ratings.Die erste Gruppe von Länderratings umfasse Ratings für Verbindlichkeiten in lokaler Währung sowie in Fremdwährungen für die folgenden Länder:Deutschland: AAA, Stable OutlookFrankreich: AA, Stable OutlookGriechenland: B-, Stable OutlookItalien: A-, Stable OutlookNiederlande: AAA, Stable OutlookÖsterreich: AAA, Stable OutlookPortugal: BBB, Stable OutlookSpanien: A-, Stable Outlook