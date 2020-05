Paris (www.aktiencheck.de) - An den Märkten überwog in den zurückliegenden Wochen die Hoffnung auf eine V-förmige - also eine recht zeitnahe und kräftige - Erholung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Diese Hoffnung lasse sich auch an der kräftigen Erholung der Aktienmärkte - nach dem Einbruch zu Beginn der Coronakrise - ablesen. Aktuell scheine die Stimmung jedoch ein wenig zu kippen.Ein Gewinner dieses Stimmungswechsels sei schnell gefunden: Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ). Schließlich würden Anleger immer dann den Goldhafen ansteuern, wenn die wirtschaftliche Lage zu wünschen übrig lasse und die Unsicherheit über den weiteren Verlauf besonders groß sei. Wie mies es um die Wirtschaft bestellt sei, würden derzeit nahezu alle Konjunkturindikatoren bestätigen. Auch die gestern veröffentlichten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe würden wenig Mut machen, hätten doch in der Woche bis einschließlich 9. Mai knapp drei Millionen Bürger Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Seit Mitte März hätten somit in den USA über 36 Millionen Menschen ihren Job verloren. Dass sich FED-Chef Jerome Powell jüngst skeptisch über den weiteren Wirtschaftsverlauf geäußert und laut über neue Lockerungsmaßnahmen nachgedacht habe, zeige zum einen, wie ernst die Lage sei. Zum anderen gewinne das ohnehin gefragte Gold damit zusätzlich an Attraktivität. Die zuletzt zunehmende Sorge vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle dürfte das Edelmetall derzeit zusätzlich stützen. Und: Sollte - wie von einigen Experten befürchtet - der zuletzt weitgehend ruhende Handelskonflikt zwischen China und den USA wieder Fahrt aufnehmen, könnte das Umfeld für Gold kaum besser sein. (15.05.2020/ac/a/m)