Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer beeindruckenden Rally, die die meisten anderen Vermögenswerte in den Schattens stellte, hat Silber ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt) gestern einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben, als die Anleger, überrascht von der Geschwindigkeit des Preisanstiegs und dem Ausmaß der Anlegerbeteiligung, begannen, ihre großen Long-Positionen aufzulösen, so Michel Salden, Leiter Rohstoffe, von Vontobel Asset Management. WKN 965515 ) Gewinne einzustreichen.Auch die Mittelzuflüsse von Privatanlegern in Gold- und Silber-ETFs hätten in den letzten Tagen eine Pause eingelegt, obwohl sich ihre Bestände nach wie vor auf sehr hohen Niveaus befänden. Das Gold-Silber-Preisverhältnis sei von sehr hohen Niveaus (120 im März) auf 70 gesunken, was näher am langfristigen Durchschnitt liege und den Aufholprozess von Silber gegenüber Gold abschwächen dürfte. Dies könnte eine Neupositionierung weg von Silber und zurück zu Gold auslösen. Angesichts der Kombination der massiven Outperformance von Silber und seiner vergleichsweise geringeren Liquidität würden sich die Silbermärkte in den kommenden Tagen unruhig zeigen.Die Triebkräfte hinter der jüngsten Erholung von Silber und Gold, wie die niedrigen Realzinsen, die Substitution von negativ rentierender Anleihen, die Nachfrage nach sicheren Anlagen, die sich verbessernde Industrienachfrage und der Übergang zu grüner Energie, seien jedoch nach wie vor vorhanden. Sobald sich der kurzfristige Anstieg der US-Realzinsen normalisiere, werde das Halten der Metalle wieder günstiger werden, was eine Fortsetzung der Rally ermöglichen sollte. Im Moment sähen Platin ( ISIN XC0009665545 WKN nicht bekannt) und Palladium ( ISIN XC0009665529 WKN nicht bekannt) attraktiv aus, da beide Edelmetalle stärker vom zyklischen Aufschwung im globalen Automobilbau profitieren würden. (12.08.2020/ac/a/m)