Hannover (www.aktiencheck.de) - Von 12 Bank-Aktien in unserer Coverage stufen wir gegenwärtig zehn mit "halten" (Deutsche Bank, Commerzbank, Aareal Bank, Deutsche Pfandbriefbank, UBS Group, Credit Suisse Group, ING Groep, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas und Société Générale) und nur zwei mit "kaufen" (Intesa Sanpaolo sowie Banco Santander) ein, so Analyst Michael Seufert von der Nord LB.



Während das Q1-Ergebnis der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) im Rahmen der Markterwartungen gelegen habe, sei das Auftaktquartal für die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) schwach ausgefallen; alle Geschäftsfelder hätten Ertragsrückgänge aufgewiesen. In Spanien habe die BBVA (ISIN ES0113211835/ WKN 875773) einen Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen von EUR 1.340 Mio. einfahren können, der damit einen Anstieg um 11,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgewiesen habe. Dagegen hätten sich die Gesamterträge der Banco Santander (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872) in Q1 lediglich um 1,0% auf EUR 12.151 Mio. verbessert, was zu einem erheblichen Teil auf Währungsverluste zurückzuführen gewesen sei.



Bei der französischen BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) habe der Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen in Höhe von EUR 1.567 Mio. im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 1.894 Mio. um 17,3% tiefer gelegen. Die Société Générale (ISIN FR0000130809/ WKN 873403) habe in Q1 ebenfalls einen Rückgang um 2,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbucht. Insgesamt hätten sich in der Berichtsperiode deutlich negative Wechselkursveränderungen bemerkbar gemacht, die die Ergebnisse eingetrübt hätten. Trotz des schwachen Ertragsumfelds, des hohen Wettbewerbsdrucks und der enormen Kosten für die Digitalisierung würden die Analysten angesichts einer guten Konjunkturentwicklung, der sich langsam abzeichnenden Zinswende sowie der Hoffnung auf ein Ende der weiteren Verschärfung der Regulatorik ihre Sektor-Einschätzung "neutral" für Banken bestätigen. (Analyse vom 30.07.2018) (31.07.2018/ac/a/m)



