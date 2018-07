Unsere Markteinschätzung hat sich gegenüber dem letzten Monat hauptsächlich in zwei Punkten geändert, so die Experten von Swisscanto Invest. Erstens zeichne sich immer deutlicher ab, dass sich die Konjunktur in den einzelnen Regionen nicht mehr so synchron entwickle wie noch zu Beginn des Jahres. Zwar sei nirgends eine Rezession in Sicht, aber während sich das Wachstum in den USA beschleunige, verlangsame es sich in den übrigen Regionen. Zweitens sehe es derzeit nicht nach einer schnellen Lösung der globalen Handelsstreitigkeiten aus. Während wir zunächst angenommen haben, dass sich ökonomischer Sachverstand durchsetzt und es überwiegend bei Androhungen von Zöllen bleibt, zeigen die betroffenen Staaten Härte und beantworten restriktive Maßnahmen mit entsprechenden Gegenaktionen, so die Experten von Swisscanto Invest.



Vor diesem Hintergrund habe sich die Attraktivität der einzelnen Aktienregionen etwas verschoben. Wegen der konjunkturellen Divergenz und der Tatsache, dass die USA eine Volkswirtschaft mit großem Binnenmarkt sind, sehen die Experten von Swisscanto Invest mehr Potenzial in Nordamerika für eine überdurchschnittliche Aktienkursentwicklung. Das heiße, auch Kanada, das zwar durch den Handelskonflikt und den vorerst offenen Ausgang der NAFTA-Verhandlungen belastet werde, dürfte insgesamt von der konjunkturellen Beschleunigung in den USA profitieren.



In den vergangenen Monaten sei die Zinswende oft herbeigeredet worden. Die höheren Inflationserwartungen und das weiterhin robuste globale Wachstum führe zu steigenden Renditen. Im Juni sei davon wenig zu sehen gewesen. In den wichtigsten Volkswirtschaften hätten die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen stagniert oder seien gar rückläufig gewesen. Gerade für die USA erachten die Experten von Swisscanto Invest dies als Pause in der Zinswende und nicht als neuen Trend. Die weiterhin robuste Konjunktur, die tendenziell steigenden Inflationserwartungen und die auch im zweiten Halbjahr anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank würden den Renditen den nötigen Rückenwind bescheren. Die europäischen Kapitalmärkte könnten sich dieser Entwicklung nicht gänzlich entziehen. So würden die Experten auch bei den Anleihen der Schweizer Eidgenossenschaft mit leicht steigenden Renditen rechnen.



Der US-Dollar habe weiter an Stärke gewonnen. Dieser Trend dürfte vorerst auch nicht abreißen. Erstens befinde sich die US-Konjunktur in bestechender Form. Zweitens dürfte sich die Leitzinsschere zwischen den USA und den übrigen Währungsräumen nach den jüngsten geldpolitischen Entscheiden noch schneller öffnen. Der Effekt des sich zuspitzenden Handelskonflikts sei hingegen komplexer zu beurteilen. Zwar seien die USA an allen Fronten direkt beteiligt. Unter den zunehmenden Handelshemmnissen würden aber vor allem stark vom Exportsektor abhängige Volkswirtschaften und deren Währungen leiden. Dazu gehöre auch der Euro. Der Japanische Yen profitiere hingegen von einer steigenden Unsicherheit. (03.07.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Trotz der politischen Risiken, die derzeit von einer drohenden Eskalation der Handelskonflikte zwischen den USA und ihren Handelspartnern ausgehen, sprechen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin für ein ansehnliches globales Wirtschaftswachstum, so die Experten von Swisscanto Invest.Insbesondere die US-amerikanische Konjunktur vermöge immer wieder aufs Neue positiv zu überraschen. Die US-Wirtschaft werde im 2. Quartal an Tempo zulegen und über das gesamte Jahr so kräftig wachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Anders präsentiere sich die Lage in der Eurozone. Dort hätten sich die Konjunkturindikatoren zuletzt eingetrübt. Trotzdem dürfte das Wachstum für das Gesamtjahr noch zwei Prozent betragen und stelle für die Eurozone nach wie vor einen respektablen Wert dar. Der Ausblick für die Schwellenländer sei durchwachsen. Die wirtschaftlichen Daten würden immer häufiger unter den Erwartungen ausfallen. In China hätten die jüngsten Angaben zur Industrieproduktion, zum Einzelhandel und zu den Anlageinvestitionen enttäuscht.