Der wirtschaftliche Aufschwung habe für höhere Staatseinnahmen, bessere Fundamentaldaten und eine höhere Bonität gesorgt. All das habe sich auch in starken Anleiheerträgen widergespiegelt - angesichts des überragenden Wachstums und der weltweit sinkenden Zinsen sei das nicht überraschend. Viele Länder mit dem schnellsten Wachstum und daher der größten Bonitätsverbesserung, wie etwa die Elfenbeinküste und die Dominikanische Republik, hätten nur von festverzinslichen Anlegern genutzt werden können. Was überraschen möge, sei, dass die Aktienerträge insgesamt nicht höher gewesen seien. Die Experten würden denken, dass diese Entwicklung auf das Gewinnwachstum und die Bewertungen zurückzuführen sei. In den letzten zehn Jahren sei zum Beispiel der Gewinn pro Aktie des chinesischen Internet-Unternehmens Tencent von 1,05 auf 14,82 und der von Samsung Electronics von 1.660 auf 5.778 gestiegen.



Die Aktienindices der Schwellenländer würden jedoch auch eine Reihe weniger wettbewerbsfähigen Unternehmen enthalten, von denen viele stark von staatlichen Eigentümern oder Regulierungsbehörden beeinflusst würden. Diese Konstituenten hätten das gesamte Gewinnwachstum auf 5 Prozent (insgesamt, nicht annualisiert) gegenüber 104 Prozent für den S&P 500 gedrückt. Infolgedessen hätten die Anleger die Gesamtbewertungen in den Schwellenländern nicht so stark nach oben getrieben (von 10,2x im Jahr 2011 auf 14,2x heute) wie in den USA, wo der S&P-500-EPS (Earnings per Share, EPS) von 13,5x auf 22,6x gestiegen sei.



Vor einem Jahrzehnt hätten die Aktienindices der Schwellenländer Branchen widergespiegelt, die typischerweise mit weniger entwickelten Volkswirtschaften in Verbindung gebracht würden - Energie- und Bergbauunternehmen, Banken und Telekommunikation hätten im Vordergrund gestanden. Ein Jahrzehnt später würden Technologie und Innovation dominieren, darunter viele Weltmarktführer. Technologieaktien, die vor zehn Jahren nur 10 Prozent des MSCI EM Index ausgemacht hätten, hätten ihren Anteil auf 20 Prozent verdoppelt.



Der Weg aus der Pandemie werde für jedes Land unterschiedlich sein. China, das als erstes Land von der Pandemie betroffen gewesen sei, sei auch das erste Land gewesen, das die Krise überwunden habe. Taiwan sei kaum betroffen gewesen, während Indien und Brasilien zu den am stärksten belasteten Ländern gehören würden. So unterschiedlich die Wege seien, so unterschiedlich seien auch die Risiken und Chancen.



Angesichts der sich weiter öffnenden Welt würden die Experten erwarten, dass die Kapitalnachfrage der Unternehmen und die Nachfrage der Regierungen nach Liquidität die Kapitalströme in die Schwellenländer vorantreiben würden. Die starke Stimulierung durch die Zentralbanken werde wahrscheinlich anhalten und die wirtschaftlichen Risiken mildern. Und da die Fortschritte bei der Impfung aufgestaute Aktivitäten freisetzen würden, würden viele Unternehmen in den Schwellenländern von einer steigenden Nachfrage sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt profitieren. (23.07.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenmärkte haben sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt, so Morgan Harting, Portfoliomanager für Multi-Asset Solutions bei AllianceBernstein (AB).Sie hätten in den Jahren 2011 bis 2020 ein gesundes Wachstum verzeichnet. Dies spiegle sich jedoch nicht in den Aktienerträgen wieder. Was hinter der Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Aktienbewertungen stecke?Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Schwellenländern sei in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um 4,1 Prozent pro Jahr gewachsen und habe damit deutlich über dem der Industrieländer von 1,5 Prozent gelegen - ein Trend, der sich unserer Einschätzung nach fortsetzen werde. China habe die Kohorte der größeren Länder angeführt, aber auch viele kleinere Länder - darunter Vietnam, die Türkei, die Elfenbeinküste und die Dominikanische Republik - hätten ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet.