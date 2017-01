Die Tragweite der Handelsrestriktionen dürfte dadurch beschränkt werden, dass diese auch mit Kosten für US-Verbraucher und amerikanische Unternehmen verbunden seien. Hierdurch steige allerdings die Gefahr, dass aufgrund von unrealistischen Szenarien zu pessimistische Einschätzungen für exportierende Schwellenländer abgegeben würden. Man dürfe nicht vergessen, dass der Handel zwischen den Schwellenländern in den letzten Jahren zugenommen habe und dass die Schwellenländer insgesamt in geringerem Umfang auf den Handel mit den USA angewiesen seien.



Die anhaltende Neuausrichtung des chinesischen Wirtschaftsmodells mit einem stark expandierenden Dienstleistungssektor und steigendem Konsum könnte helfen und mögliche Schocks durch die USA-Maßnahmen abfedern. Das Zinsumfeld könnte als weiterer Faktor die Schwellenländer belasten. Eine längere Phase expansiver Fiskalpolitik in den USA könnte zu höheren Zinsen führen, was sich wiederum negativ auf das Gewinnwachstum in den Ländern auswirken würde, die von Auslandskrediten abhängig seien. Zwei Staaten mit einem großen Leistungsbilanzdefizit seien zum Beispiel die Türkei und Südafrika.



Zu guter Letzt dürften bei möglichen Gewinnkorrekturen auch die Wechselkurse eine wichtige Rolle spielen. In der Woche nach der amerikanischen Wahl habe der J.P. Morgan EM Currency Index gegenüber dem US-Dollar mehr als vier Prozent verloren. Von diesem Gesamtwert einmal abgesehen, gebe es eine große Anzahl von Schwellenländern, die von der wahrgenommenen Wechselkursanfälligkeit abhängig seien. Aus nahe liegenden Gründen sei der Mexikanische Peso am stärksten betroffen gewesen. Er habe im selben Zeitraum 12 Prozent gegenüber dem US-Dollar nachgegeben.



Danach seien der Brasilianische Real und der Südafrikanische Rand gefolgt, zwei hochverzinste Währungen, die vor den Wahlen bevorzugt für Carry Trades eingesetzt worden seien. Sie seien gegenüber dem US-Dollar um 8 Prozent gefallen. In diesen Ländern würden bei Unternehmen mit einer hohen Verschuldung in Fremdwährungen oder hohen Importkosten wahrscheinlich Abwärtskorrekturen für die Gewinnprognosen vorgenommen werden müssen, während sie für Exporteure nach oben revidiert werden könnten. Am anderen Ende des Spektrums seien Länder wie Indien und China, deren Währungen keine erheblichen Schwankungen verzeichnet hätten.



Ein großer Unterschied zwischen der derzeitigen potenziellen Aufwertung des US-Dollar und früheren Schwellenländerkrisen wie beispielsweise 1994 und 1997 bestehe darin, dass die meisten Währungen mittlerweile frei schwanken und sich rasch an Veränderungen anpassen würden, wie dies derzeit beim Mexikanischen Peso, Brasilianischen Real und Südafrikanischen Rand der Fall sei. Durch den Wertverlust ihrer Währungen seien diese Länder bereits wettbewerbsfähiger geworden und hätten somit eine mögliche Anhebung der Zölle teilweise ausgeglichen.



Zusammengefasst: Obwohl derzeit nicht ganz sicher sei, wie sich die Gewinnsituation in diesem Jahr gestalten werde, dürfte sich die Gewinnerholung der Schwellenländer aus dem vergangenen Jahr weiter fortsetzen. Eine zentrale Annahme bei dieser Einschätzung sei, dass Restriktionen des US-Handels aufgrund ihrer möglichen negativen Folgen für US-Unternehmen und amerikanische Verbraucher überschaubar bleiben würden, während die neue US-Regierung die geplante Ausdehnung ihrer Fiskalpolitik vorantreiben dürfte.



Innerhalb der Schwellenländer und der Sektoren könnten so Gewinne aus Ländern und von Unternehmen, die von US-Exporten abhängig oder stark in Fremdwährungen verschuldet seien, zu Unternehmen abwandern, die von höheren Rohstoffpreisen, einem niedrigen Wechselkurs, geringer Verschuldung und wachsendem Binnenkonsum profitieren würden. Schwellenländeraktien würden als Assetklasse somit weiterhin von der wahrscheinlichen Konjunkturerholung und ihrem demografischen Potenzial profitieren. (09.01.2017/ac/a/m)







