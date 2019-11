Der Wachstumspfad der Schwellenländer sei früher recht einfach gewesen: Produzieren und anschließend im Ausland verkaufen. Einige Länder seien für günstige Arbeitskräfte bekannt gewesen und hätten sich so zu kostengünstigen Fertigungszentren positioniert. Dies habe zur Folge gehabt, dass die Entwicklung dieser Länder gegenüber Änderungen in den Industrieländern, an die sie exportiert hätten, anfällig gewesen sei.



Was die Schlagzeilen von heute verschweigen würden: Die Schwellenländer hätten sich weiterentwickelt. Je weiter sie in ihrer Entwicklung voranschreiten würden, desto mehr würden sie ihre "High Tech"-Exporte verstärken, um die wachsende globale Nachfrage zu bedienen.



In Indien etwa sei Innovation zu einem wichtigen Thema geworden. Die nationale Strategie "Jahrzehnt der Innovationen 2010-20" konzentriere sich darauf, die Kapazitäten in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation zu stärken. Das Ziel bestehe darin, die Bruttoausgaben für Forschung und Entwicklung bis zum Jahr 2020 auf 2% des indischen Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Das Bekenntnis des Landes zu Innovationen spiegele sich auch in der indischen "Make in India"-Initiative zur Stärkung des Fertigungssektors wider.



Bei der Erzeugung bzw. Bereitstellung erneuerbarer Energien würden Schwellenländer ebenfalls eine zentrale Rolle spielen.



So hätten im brasilianischen Fertigungssektor beispielsweise bestimmte Unternehmen erhebliche Fortschritte im Hinblick auf Umweltaspekte erzielt, die allmählich Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen hätten.



Ein brasilianischer Autoteilehersteller habe daran gearbeitet, seinen CO2-Ausstoß durch die Einführung alternativer Biokraftstoffe (Ethanol) in seinen Verbrennungsmotoren deutlich zu verringern. Das Unternehmen habe diesen Ansatz einen Schritt weiter geführt und zudem eine Lösung zur Verbesserung der Ethanolproduktivität in seinen Zuckerrohrwerken entwickelt.



Die Experten von Franklin Templeton würden davon ausgehen, dass sich hierdurch der Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe in brasilianischen Autos weiter verbessern sollte. Bereits heute könne ein Großteil der Fahrzeuge im Land mehr als eine Art von Kraftstoff verwenden, d.h. Benzin gemischt mit entweder Ethanol oder Methanol.



Die Experten von Franklin Templeton würden sich auch weiterhin in erster Linie auf die Fundamentaldaten einzelner Unternehmen konzentrieren, um ihre langfristigen Aussichten jeweils individuell zu beurteilen.



In der Regel würden die Experten hochwertige und nachhaltige Unternehmen bevorzugen, bei denen sie langfristiges Potenzial sähen. Unsere Teams vor Ort identifizieren potenzielle Chancen, so die Experten von Franklin Templeton. Als besonders nützlich erweisen sich unsere lokalen Ressourcen, wenn wir die potenziellen Chancen in vergleichsweise unerschlossenen Segmenten des Marktes berücksichtigen, so die Experten von Franklin Templeton.



Die Experten von Franklin Templeton seien davon überzeugt, dass die Schwellenländer heute widerstandsfähiger seien als in früheren Jahrzehnten, da sie aus wirtschaftlich schwierigen Zeiten (beispielsweise aus der asiatischen Finanzkrise des Jahres 1997, die einen Großteil Südostasiens in Mitleidenschaft gezogen habe) gestärkt hervorgegangen seien.



Viele Schwellenländer hätten aus der Vergangenheit gelernt und nicht nur Barreserven aufgebaut, sondern auch eine Diversifizierung ihrer Schulden weg vom US-Dollar vorgenommen.



Heutzutage würden die Schwellenländer kaum noch Ähnlichkeiten zu ihrer Verfassung im Jahr 1989 aufweisen. Seit dieser Zeit hätten sich die Schwellenländer sehr viel stärker nach außen hin orientiert und gleichzeitig engere Handelsbeziehungen untereinander aufgebaut.



Die Experten von Franklin Templeton seien der Ansicht, dass es bei einer Anlage in Schwellenländern letztlich um die Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Realität gehe. Sie würden Anlegern empfehlen, über die Schlagzeilen hinaus zu blicken und zu erkennen, dass sich die Schwellenländer zu widerstandsfähigen, eigenständigen Wirtschaftsräumen entwickelt hätten. (Ausgabe vom 05.11.2019) (15.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die Welt die Entwicklung des Handelsstreits zwischen den USA und China beobachtet, ist es nach Meinung von Andrew Ness von Franklin Templeton Emerging Markets Equity wichtig, über die Schlagzeilen hinwegzublicken und die wirtschaftlichen Realitäten und Fortschritte in Schwellenländern zu untersuchen.Er erkläre, warum Anleger auf die wirtschaftliche "Evolution" achten sollten, die derzeit in Schwellenländern stattfinde.Trotz der laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China habe der Handel zwischen Schwellenländern in den jüngsten Jahren floriert, wobei China die Nachfolge der USA als größtes Exportziel der Schwellenländer insgesamt angetreten habe. Allerdings hätten auch in anderen Schwellenländern positive Entwicklungen stattgefunden, die der ein oder andere womöglich noch nicht zur Kenntnis genommen habe.Vor drei Jahrzehnten seien die Schwellenländer in der Regel auf Rohstoffexporte angewiesen gewesen. Diese Exporte hätten als Triebfeder für die wirtschaftliche Entwicklung und das Verarbeitende Gewerbe gedient und außerdem zum Aufbau globaler Lieferketten beigetragen.In der Zwischenzeit hätten sich die Schwellenländer dank struktureller Reformen und einer verbesserten Regulierung weiterentwickelt, sodass sich eine erhöhte Belastbarkeit feststellen lasse. Darüber hinaus habe eine gestiegene Inlandsnachfrage vielen dieser Länder geholfen, unabhängig von externen Kräften zu wachsen.Allerdings gebe es weitere Entwicklungen in den Schwellenländern, die nach Meinung der Experten von Franklin Templeton nicht angemessen gewürdigt würden.Einige häufig anzutreffende Annahmen über Schwellenländer seien aus Sicht der Experten von Franklin Templeton unzutreffend. Ein Missverständnis sei die Vorstellung, dass die Produktionsprozesse für Waren aus diesen Ländern oft unethisch und unzulänglich reguliert seien. Dies könne Sorgen über die Qualität von Waren sowie die Zuverlässigkeit von Dienstleistungen zur Folge haben.Als Anleger würden die Experten von Franklin Templeton diese und andere makroökonomische Entwicklungen beachten, einzelne Aktien jedoch auch im Rahmen einer Bottom-up-Analyse untersuchen.Wenn die Experten von Franklin Templeton Anlagechancen in Schwellenländern prüfen würden, sei Corporate Governance ein wichtiger Aspekt. Die Experten würden Faktoren wie etwa Qualitätsmanagement, Eigentümerstruktur und das in der Vergangenheit an den Tag gelegte Geschäftsgebaren berücksichtigen. Außerdem nähmen sie proaktiv Kontakt zur Geschäftsleitung von Unternehmen und zu anderen Stakeholdern auf, um die Praktiken der Unternehmensführung zu beobachten und bei Bedarf positive Veränderungen zu fördern.So haben uns einige positive aufsichtsrechtliche Veränderungen in Russland beispielsweise dazu bewogen, die dortigen Chancen für Aktienanlagen einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen, so die Experten von Franklin Templeton. Die russische Regierung habe einige politisch schwierige Maßnahmen wie etwa Steuererhöhungen und Rentenreformen umgesetzt. Zudem plane sie, das Produktivitätswachstum durch höhere Ausgaben für Infrastruktur, Gesundheit und Bildung zu steigern.Zuletzt seien in Russland mehrere progressive Dividendenrichtlinien sowie starke Aktienrückkaufprogramme verzeichnet worden. Die Medien hätten sich jedoch in erster Linie auf die geopolitischen Spannungen zwischen der US-amerikanischen und der russischen Regierung konzentriert. Im Laufe der Jahre haben wir im Hinblick auf Governance-Faktoren immer wieder mit Unternehmen zusammengearbeitet, so die Experten von Franklin Templeton. Infolgedessen hätten einige dieser Unternehmen ihre Fokussierung auf Aktionärsrenditen verstärkt.