Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Mit großer Regelmäßigkeit geraten Währungskrisen in Schwellenländern in den Blickpunkt der Finanzberichterstattung, so die Experten von LOYS.Wie in nahezu allen Schwellenländern (brasilianischer Real, russischer Rubel, indische Rupie etc.) sehe man solche oder ähnliche Abwärtsentwicklungen der Währung. "An den üblichen Zutaten veritabler Währungskrisen fehlt es der Türkei auch nicht. Die offiziell gemeldete Inflationsrate in der Türkei betrug zuletzt 18 Prozent. Solche Werte nötigen die dortige Zentralbank, hohe Zinsen festzusetzen, um die Kapitalflucht einzudämmen. Ein Teufelskreis kommt in Gang", erkläre Bruns.Schließlich sei die Wertschätzung eines Landes nirgendwo präziser abzulesen als an den Zinsen, die für Staatsanleihen zu entrichten seien. Für die marktführende zehnjährige türkische Staatsanleihe in US-Dollar stehe derzeit eine Rendite von 8,9 Prozent zu Buche. "Die in türkische Lira begebene Anleihe rentiert gar mit über 20 Prozent. Zum Vergleich: Das ‚gerettete‘ Griechenland muss aktuell Renditen von 4,4 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen anbieten", füge Bruns hinzu.(06.09.2018/ac/a/m)