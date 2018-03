Temer - der wegen Behinderung der Justiz angeklagt werde - werde sich im Oktober nicht zur Wiederwahl stellen können, was die Frage aufwerfe, wer stattdessen antrete. Einige würden tippen, dass Lula ein Comeback feiern könnte. Ein Erfolg scheine aufgrund seiner eigenen Korruptionsuntersuchung eher unwahrscheinlich.



Ein neuer Kandidat könnte davon profitieren, so Carlos Melo, Politikwissenschaftler am Institut für Bildung und Forschung in Sao Paulo. "Wenn Lula nicht zur Wahl stünde, würde dies zweifellos den Raum für einen Außenseiter öffnen, einen emotionalen Spitzenpolitiker", sage er.



Jair Bolsonaro, der rechtsgerichtete Bundesabgeordnete für Rio de Janeiro, könnte auf diese Beschreibung passen. Oft als Brasiliens Antwort auf Donald Trump beschrieben, könne der frühere Militärangehörige nach einer schweren Rezession, in der die Wirtschaft geschrumpft sei, die Arbeitslosigkeit gestiegen sei und die Sozialdienste gekürzt worden seien, auf tiefgehende Enttäuschungen der Bevölkerung eingehen. Bolsonaro räume ein, dass er wenig Verständnis von Wirtschaft habe und biete keine einfachen Lösungen für Brasiliens politische Herausforderungen. Hierzu zähle zweifellos, den wirtschaftlichen Aufschwung voranzubringen und zu beschleunigen. Mit einem potenziell starken Mann mit Rückenwind wie Bolsonaro könnte Brasilien den Turnaround erreichen. Die Frage sei: Werde das Land die politischen und wirtschaftlichen Reformen vorantreiben oder in den Populismus zurückfallen?



"Die Erfahrungen Brasiliens in den letzten Jahren haben zumindest zu mehr Transparenz und verstärktem Widerstand gegen Korruption geführt, was langfristig den Anlegern zugute kommen könnte", so William Ballard, Head of Emerging Market Equities bei Aviva Investors. "Es kommt darauf an, dass die Justiz in der Lage ist, ihre Arbeit auch durchzusetzen und effektiv strafrechtlich zu verfolgen. Sicherlich erleben wir in Brasilien große Fortschritte - aber das müssen wir auch in anderen Schwellenländern sehen."



Das anhaltende Hin und Her zwischen Populismus und Reform dürfte für die Schwellenländer, in denen 2018 gewählt werde, von zentraler Bedeutung sein. In Anbetracht der extremen Szenarien müssten die Anleger alle wichtigen Ergebnisse - auch die unwahrscheinlichsten - auf Herz und Nieren prüfen, um sicherzustellen, dass ihre Portfolios im kommenden Jahr widerstandsfähig seien. (Ausgabe vom 22.03.2018) (23.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe von Wahlen in den Schwellenländern könnte für Anleger im Jahr 2018 zu unerwünschter Unsicherheit führen. In der vorliegenden Serie werfen die Fondsmanager von Aviva Investors einen genaueren Blick auf die bevorstehenden Abstimmungen.Nach Russland und Mexiko bilde Brasilien den Abschluss. Im Gegensatz zu Mexiko, wo im Juli ein neues Parlament gewählt werde, kenne das brasilianische Wahlsystem zwei Durchgänge, wobei der Gewinner mindestens 50 Prozent der Stimmen zum Sieg benötige. Eine Ipsos-Umfrage Ende 2017 habe ergeben, dass sich 94 Prozent der Brasilianer von ihren Politikern nicht repräsentiert gefühlt hätten. Dies steigere die Chancen für alternative Kandidaten, sich bei den Parlamentswahlen im Oktober durchzusetzen.Die Unzufriedenheit der Wähler mit der politischen Elite sei verständlich: Wie in Mexiko sei Korruption in Brasilien ein großes Problem. Im Jahr 2015 seien Millionen von Menschen aus Protest auf die Straße gegangen, nachdem die Vorwürfe der Geldwäsche gegen den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in einem Skandal gegipfelt hätten, der riesige Teile der politischen und wirtschaftlichen Eliten des Landes erfasst habe. Der Oberste Gerichtshof des Landes habe Ermittlungen gegen den Präsidenten, rund ein Drittel des Kabinetts, ein Drittel des Senats und zahlreiche Landeshauptmänner genehmigt.