Und ein erheblicher Teil der von den Zentralbanken bereitgestellten Liquidität sei nicht in die Realwirtschaft, sondern in die Finanz- und Immobilienmärkte geflossen. Die Befürchtung bestehe nun, dass zum Ende des bereits ungewöhnlich langen Wirtschaftsaufschwungs die disinflationären Kräfte weitgehend erschöpft seien und die Teuerungsraten daher anspringen könnten. Parallel dazu würden die Notenbanken versuchen, die Leitzinsen und ihre massiv aufgeblähten Bilanzen zu normalisieren und den gewaltigen monetären Stimulus schrittweise zu reduzieren, was tendenziell disinflationär wirke. Es bleibe daher abzuwarten, ob die Inflationsraten tatsächlich kräftig ansteigen würden. Es gebe gute Argumente dafür, aber auch gute dagegen. Die damit verbundenen Unwägbarkeiten dürften in den kommenden Quartalen aber wesentlich größeren Einfluss auf die Finanzmärkte haben als in den zurückliegenden Jahren.



Apropos, Unwägbarkeiten und Überraschungen: Protektionistische Maßnahmen gegen "unfaire Handelspraktiken" und die Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens seien zwar ein zentrales Wahlkampfthema von Donald Trump gewesen. Die Finanzmärkte hätten dieses Risiko in den vergangenen zwölf Monaten aber weitgehend abgehakt. Umso überraschter seien für sie die ziemlich abrupten Ankündigungen von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium Anfang März aus dem Weißen Haus gekommen. Der Umfang dieser Maßnahmen sei weitgehend unbedeutend für die Weltwirtschaft, denn sie würden weniger als 0,3% der Weltexporte und weniger als 2% der US-Importe betreffen.



Ihre Signifikanz liege vielmehr darin, dass sie den Auftakt zu weiteren, erheblich umfangreicheren protektionistischen Maßnahmen bilden könnten. Es erscheine zu diesem Zeitpunkt zwar unwahrscheinlich, dass sich daraus ein größerer globaler Handelskrieg entwickeln werde. Völlig ausschließen lasse sich das aber auch nicht, zumal die Parlamentswahlen in den USA zum Jahresende anstünden. In jedem Fall bestehe das Risiko, dass Trump von Zeit zu Zeit weitere derartige Schritte ins Spiel bringe. Zu Redaktionsschluss hätten bereits Meldungen über ein geplantes und weit größeres Paket von Maßnahmen kursiert, das sich gezielt gegen China richten solle. Auch für die Notenbanken werde das Agieren mit diesen zusätzlichen Unwägbarkeiten nicht einfacher.



Solange an der Handelsfront nichts eskaliere, sollten in den kommenden Monaten aber die weiterhin sehr guten Wirtschaftsdaten und das positive Gewinn-Momentum der Unternehmen in den Vordergrund rücken. In Bezug auf letzteres scheinen speziell die Schwellenländer noch keineswegs am Endpunkt angelangt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management. Genauso sollte aber klar sein, dass die Zeit der großen Schnäppchen auf den EM-Aktienmärkten weitgehend vorbei sei und die Aktienkurse zumindest einen Teil des künftigen Gewinnwachstums auch bereits widerspiegeln würden. (Ausgabe März 2018) (19.03.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Auf die kalte Dusche Anfang Februar folgten auf den Aktien- und Anleihemärkten der Schwellenländer zumeist Stabilisierungen und Erholungen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Zum Monatsende hätten dennoch fast überall deutliche Wertverluste zu Buche gestanden. EM-Anleihen hätten rund 2% an Wert verloren; der MSCI EM Aktienindex habe gar um 4,8% nachgegeben. Die Aktienmärkte der Industrieländer hätten sich ein wenig besser mit einem Minus von rund 4,3% gehalten. Gegen den Trend hätten die Aktienindices in Russland und Brasilien leichte Zugewinne verbucht, während China, Polen und Ungarn überdurchschnittlich stark nachgegeben hätten.