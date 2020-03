Zudem stünden wirtschaftliche Stimuli bevor. Besonders die Zinssenkungen der US-Notenbank FED würden sich üblicherweise unterstützend in den Schwellenländern auswirken. Niedrigere US-Zinsen hätten in der Vergangenheit dazu geführt, dass Kapitalflüsse in die eher High Yield-geprägten Schwellenländer umgeleitet worden seien und hätten die Währungen dieser Länder stabilisiert.



Insgesamt bleibe nach Meinung von Bjelland das langfristige Wachstumsszenario für Schwellenländer intakt. In diesem Jahrhundert hätten sie bisher in jedem Jahr ein größeres Wachstum als die entwickelten Staaten gezeigt und bei Aktien die gleiche oder eine bessere Wertentwicklung geliefert. Bjelland gehe davon aus, dass die Schwellenländer auch langfristig der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft bleiben würden.



Schließlich gelte weiterhin die alte Börsenweisheit, dass Volatilität Chancen eröffne. Die aktuellen Rücksetzer würden also Einstiegspunkte bieten, um bei attraktiven Unternehmen zuzukaufen.



Bjelland rate also Schwellenländer-Investoren nicht in Panik zu geraten.





