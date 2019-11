Neben einer Entschärfung beim Handelskonflikt habe auch die erste Hälfte der Gewinnberichtssaison für Rückenwind gesorgt. Im Vorfeld hätten die Finanzanalysten im Jahresvergleich einen Gewinnrückgang von knapp 4 Prozent für die US-Unternehmen befürchtet. Allerdings könne mittlerweile mit einem leichten Anstieg gerechnet werden. Der Anteil positiver Gewinnüberraschungen sei sogar höher als in den Quartalen zuvor. Das heiße, die Unternehmen hätten vor der Berichtsaison sehr gute Arbeit geleistet, die Erwartungen zu dämpfen. Auch die Befürchtung, der Geschäftsausblick könnte sich allgemein stärker eintrüben, habe sich bislang nicht bestätigt. Zwar werde erneut auf die bekannten Risiken hingewiesen. Doch größtenteils würden keine drastischen Gewinn- und Umsatzkorrekturen nach unten vorgenommen. Für das Gesamtjahr 2020 würden sich die Gewinnwachstumserwartungen des Konsensus auf gut 10 Prozent belaufen, für den MSCI Welt auf 9 Prozent. Unter Berücksichtigung unseres globalen Konjunkturbildes erachten wir beide Schätzungen allerdings als zu optimistisch, wir rechnen mit etwa fünf Prozent für die Indexmitglieder des globalen Aktienmarktes, so die Experten von Swisscanto Invest.



Die US-Unternehmen hätten in den vergangenen Quartalen stark von der Steuerreform der Trump-Regierung profitiert. Das Gewinnwachstum habe sich dementsprechend deutlich über dem der anderen Industriestaaten bewegt. Dieser Effekt laufe sukzessive aus, sodass sich das Gewinnwachstum dem der anderen Regionen wieder annähere. Ungeachtet dessen würden die Experten von Swisscanto Invest erwarten, dass die US-Unternehmen einen Gewinnvorsprung halten könnten. Zwar hätten die jüngsten Konjunkturdaten im Vergleich zum Rest der Welt enttäuscht, aber die USA würden nach wie vor stärker als die meisten anderen Industriestaaten wachsen. Und trotz des bereits lange währenden Aufschwungs und der niedrigen Arbeitslosenquote halte sich das Lohnwachstum noch in Grenzen. Der US-Aktienmarkt weise aber eine überdurchschnittliche Bewertung auf. Dies mache ihn für den Fall überraschend schlechter Nachrichten korrekturanfälliger. Insofern hätten die USA nach Erachten der Experten von Swisscanto Invest etwas an Attraktivität verloren.



Bei den Schwellenländern verhalte es sich umgekehrt. In den vergangenen Quartalen hätten dort die Konsenserwartungen immer weiter nach unten geschraubt werden müssen. Zwar hätten die konjunkturellen Frühindikatoren im gleichen Zeitraum eine bessere Entwicklung als in den Industriestaaten signalisiert. Doch noch wichtigere Treiber für die Gewinne und damit die Kurse der Aktiengesellschaften in den Schwellenländern seien allerdings der globale Handel und die Entwicklung des US-Dollar. Beim Handel sollte es in den nächsten Monaten zu einer Stabilisierung kommen, sofern sich die USA und China - und danach sehe es derzeit aus - auf ein erstes Abkommen verständigen könnten. Dies dürfte die Stimmung der globalen Investoren weiter aufhellen und den US-Dollar gegenüber den Schwellenländerwährungen zumindest nicht weiter aufwerten lassen.



Für Unternehmen in den Schwellenländern sei anders als für diejenigen in Industriestaaten eine starke Währung von Vorteil, weil sie oftmals und zum großen Teil in Fremdwährung, vor allem US-Dollar, verschuldet seien. Das Bild für die Schwellenländer sollte sich also langsam aufhellen, sodass die Experten von Swisscanto Invest dort wieder mehr Potenzial sähen, zumal ihre Bewertung, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, unter dem langfristigen Durchschnitt liege.



In Japan habe die jährliche Inflationsrate erneut an Dynamik verloren und im August 0,2 Prozent betragen. Einen geringeren Preisanstieg habe das Land zuletzt vor drei Jahren erlebt. Obwohl niedrige Inflationsraten in Japan nichts Neues seien, dürfte die Bank of Japan (BoJ) dem gedämpften Preisanstieg mit Skepsis entgegenblicken. Trotzdemwürden die Experten von Swisscanto Invest keine expansivere Geldpolitik der BoJ erwarten. Denn die Mehrwertsteuererhöhung werde die Jahresinflationsrate über die nächsten Monate künstlich hochhalten. Die Markterwartung einer expansiveren Geldpolitik dürfte sich daher nicht erfüllen und dem Japanischen Yen wieder Auftrieb verleihen. Ein zusätzliches Argument für den Yen sei seine weiterhin attraktive Bewertung. (04.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone weisen die Konjunkturdaten mittlerweile auf eine wirtschaftliche Stagnation hin, und auch aus den USA haben uns zuletzt schwache Wirtschaftsnachrichten erreicht, so die Experten von Swisscanto Invest.In China sei das Wachstum im 2. Quartal 2019 auf den tiefsten Stand seit 1992 gefallen. Die anhaltende Verlangsamung der Weltwirtschaft finde vorwiegend im Industriesektor statt - und hier gebe es nun Hinweise, dass die Talsohle bald erreicht sein könnte. Gute Gründe für eine konjunkturelle Belebung sehe man derweil nicht. Vor diesem Hintergrund würden die Inflationsraten niedrig bleiben.Die EU und Großbritannien hätten sich Mitte Oktober auf ein neues Austrittsabkommen geeinigt und die handelspolitischen Gespräche zwischen den USA und China würden zurzeit vielversprechend verlaufen. Folglich habe sich der Renditeanstieg bei den Staatsanleihen zuletzt fortgesetzt. Aufgrund der schwachen Konjunktur und der niedrigen Inflation würden die Notenbanken indes ihren ultraexpansiven Kurs beibehalten. Die Renditen an den Anleihenmärkten würden dadurch ausgesprochen bescheiden bleiben und keine valable Alternative zu den Aktienmärkten bieten, die immer noch ansprechende Dividendenrenditen verzeichnen würden.