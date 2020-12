Bonn (www.aktiencheck.de) - Das wichtige KOF-Stimmungsbarometer für die Schweizer Wirtschaft ist im November weiter gesunken, so die Analysten von Postbank Research.



Mit -2,8 Punkten sei der Rückgang allerdings weniger stark ausgefallen als befürchtet. Zudem befinde sich der Index mit einem aktuellen Stand von 103,5 Punkten immer noch oberhalb des langfristigen Durchschnitts. Erstaunlicherweise scheine sich die Stimmung vor allem im Verarbeitenden Gewerbe eingetrübt zu haben. Da die Schweizer Industrie über Lieferketten eine enge Verbindung zur deutschen Industrie aufweise und Letztere eine anhaltend gute Entwicklung verzeichne, sei dies überraschend. Dafür hätten sich die von den steigenden Coronavirus-Zahlen ausgehenden Belastungen für den Schweizer Dienstleistungssektor bisher in Grenzen gehalten. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Regierung bisher keinen landesweiten Lockdown beschlossen habe. Aus demselben Grund dürften die Einzelhandelsumsätze im Oktober mit 3,3 Prozent relativ kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Im Vorjahresvergleich seien die Umsätze in realer Rechnung um gut drei Prozent gewachsen. Unterdessen würden aktuelle Zahlen zeigen, dass die Sichteinlagen bei der Schweizerischen Nationalbank zuletzt kaum mehr gestiegen seien. Dies deute darauf hin, dass die Währungshüter angesichts des zuletzt etwas schwächeren Frankens zumindest nicht mehr in nennenswertem Umfang am Devisenmarkt hätten intervenieren müssen. (01.12.2020/ac/a/m)



