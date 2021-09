Wie das Seco in der heutigen Mitteilung weiter schreibe, sei die Wertschöpfung im Dienstleistungssektor im Berichtsquartal nach der Lockerung der jüngsten Corona-Massnahmen markant gewesen. Auch der Konsum habe sich kräftig erholt. Die Industrie sei ebenfalls gewachsen, wenn auch weniger stark als in den Vorquartalen. Insgesamt habe das BIP im zweiten Quartal nur noch 0,5% unter dem Vorkrisenniveau des vierten Quartals 2019 gelegen.



Robuster als die Eurozone



Im Vergleich zum Euroraum sei das Schweizer BIP-Wachstum geringer ausgefallen. In der Eurozone hätten die Zuwachssraten bei 2% (gegenüber dem Vorquartal) und 13,6% (gegenüber dem Vorjahreszeitraum) gelegen. Das resultiere aus der Tatsache, dass die Eidgenossen das vergangene Corona-Jahr wirtschaftlich besser verkrafte und damit einen geringen Erholungsbedarf hätten.



Die Zahlen würden eindeutig belegen: Die Schweizer Wirtschaft sei bestens in Schuss und der dortige Aktienmarkt daher (langfristig) aussichtsreich.



(Mit Material von dpa-AFX)



Wichtiger Hinweis: Einzel-Aktien aus dem Nachbarland sind nämlich an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar – die EU hat dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen. Weitere Informationen zum AKTIONÄR Schweiz Index inklusive Produktübersicht finden Sie hier.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. (02.09.2021/ac/a/m)







