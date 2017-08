Linz (www.aktiencheck.de) - Der Kurs vom Euro zum Schweizer Franken steigt und steigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Gestern seien erneut Kurse knapp unter 1,1450 unter Banken bestätigt worden. Das eurofreundliche Marktumfeld habe in den vergangenen Tagen für einen deutlichen Kursanstieg von Werten um 1,10 auf aktuell 1,1425 gesorgt. Aussagen von Notenbank-Präsident Thomas Jordan, dass der Franken nach wie vor überbewertet sei, bestätige die Erwartung, dass die Schweizer Nationalbank gegen eine Aufwertung des Franken agieren werde. Ein aktuell freundliches Risikoumfeld lasse die "Sicheren Häfen" im Moment auch wenig attraktiv werden. Mögliche Handelsbandbreite heute sei seitwärts über 1,14. (02.08.2017/ac/a/m)





