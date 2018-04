Linz (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung des Schweizer Franken zeigt in den letzten Wochen eine eindeutige Schwächephase, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gestern habe der EUR/CHF-Devisenkurs kurzfristig sogar wieder die Marke von 1,1800 nach oben durchbrechen können. Das Jahreshoch vom Januar bei 1,1830 liege nun wieder in greifbarer Nähe. Gestern Vormittag seien die Verbraucherpreise der Schweiz veröffentlicht worden und hätten sogar mit 0,80 Prozent im Jahresvergleich leicht über den Erwartungen gelegen. Mit diesem Wert liege die Inflation in der von der Notenbank (SNB) angestrebten Bandbreite von 0,00 bis 2,00%. Dennoch habe der EUR/CHF-Wechselkurs kaum auf diese Veröffentlichung reagiert. Begründet werden könne dies durch die Markterwartung, dass eine Straffung der Zinspolitik ausgeschlossen sei, solange die Europäische Zentralbank nicht ihre ersten Schritte gesetzt habe. Ansonsten würden die Schweizer Währungshüter riskieren, dass der Frank erneut aufwerte. (06.04.2018/ac/a/m)