Nach Anpassung der Prognosen stuft Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Schweizer Electronic-Aktie daher mit einem neuen Kursziel von 12,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro) von "kaufen" auf "halten" ab. (Analyse vom 16.03.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

9,10 EUR -13,33% (16.03.2020, 16:30)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (16.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) von "kaufen" auf "halten" herunter.Auch die Aktie von Schweizer Electronic sei im Rahmen des "Corona-Crashs" erheblich unter Druck geraten und weise nach leichter Erholung nun eine YTD-Performance von -40% auf. Wenngleich Speck den zwischenzeitlichen drastischen Abverkauf der Aktie für überzogen gehalten habe, dürften das ohnehin angespannte Marktumfeld im Bereich Automotive und die weiteren Verwerfungen durch den "Corona-Virus" auch bei Schweizer Spuren hinterlassen.Ramp-Up in China mit leichter Verzögerung, Lieferketten bislang nicht akut beeinträchtigt: Aufgrund des durch den "Corona-Virus" außerplanmäßig verlängerten Neujahrsfestes in China sei der Fortgang des Ramp-Ups am Werk in Jintan (Provinz Jiangsu) zuletzt schleppend verlaufen. Der ursprünglich für Ende März avisierte reguläre Produktionsstart dürfte sich daher auf den Zeitraum April/Mai verzögern, das Unternehmen habe die Fertigung erster Muster aber inzwischen aufnehmen können. Hervorzuheben sei dabei, dass sich der chinesische Standort rund 600 km entfernt von der Hauptkrisenregion (Provinz Wuhan) befinde. Zudem seien Schweizers Lieferketten nach Europa bislang nicht wesentlich beeinträchtigt worden, so dass die Belieferung des Stammwerks in Schramberg zurzeit sichergestellt sei und die Produktion für die hiesigen europäischen Märkte zuletzt weitgehend planmäßig verlaufen sei.Weiteres schwaches Autojahr erwartet: Mit Continental habe Schweizers wichtigster Kunde aber bereits Anfang März einen trüben Ausblick vorgelegt. Für 2020 erwarte Continental einen Rückgang der globalen PKW-Produktion von 2 bis 5%, wobei insbesondere Q1 mit global -10% (China: -30%) schwach ausfallen dürfte. Die anschließende Verschärfung der "Corona-Krise" insbesondere in Europa sowie mögliche Beeinträchtigungen der Produktions- und Lieferketten seien dabei noch nicht enthalten gewesen.Prognosen überarbeitet: Der Analyst positioniere sich daher für das laufende Jahr nun deutlich vorsichtiger und kalkuliere für 2020 mit geringeren ersten Serienumsätzen des Werkes Jintan (4 Mio. Euro vs. zuvor 5 Mio. Euro) sowie niedrigeren Handelsumsätzen i.H.v. 30 Mio. Euro der asiatischen Partner Meiko und WUS (zuvor: 38 Mio. Euro). Darüber hinaus gehe er für Schramberg gegenüber dem bereits 2019 nicht voll ausgelasteten Kapazitätslevel von einem weiteren moderaten Erlösrückgang auf rund 78 Mio. Euro aus (zuvor: 84 Mio. Euro). Neben den fehlenden Umsatzbeiträgen dürften leicht höher als geplante Ramp-Up-Kosten (MONe: 3,0 Mio. Euro vs. zuvor 2,5 Mio. Euro) sowie die nun sukzessive deutlich steigenden Abschreibungen das operative Ergebnis temporär noch tiefer als bisher erwartet ins Minus drücken. Dennoch sehe der Analyst derzeit keinen Anlass, am grundsätzlichen Hochlauf der Fertigung mit Start des Großauftrags von Continental in 2021 zu zweifeln, habe die Annahmen für das Wachstumstempo der nächsten Jahre aber revidiert. Dabei plane er jedoch weiterhin mit dem Beginn der Investitionsphase 2 in Jintan (ab 2023) und lasse auch seine mittelfristige CAPEX-Planung weitgehend unverändert. Die Entscheidung darüber dürfte vor allem in Abhängigkeit nennenswerter Folge- und Neuaufträge in H2 fallen.Speck habe sich unter anderem auf diversen Roadshows einen persönlichen Eindruck von Herrn Dr. Merte machen können und sei der Überzeugung gewesen, dass ihm aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in wichtigen Zielmärkten von Schweizer eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Equity Story zukomme. Seinen plötzlichen Abschied ohne nähere Begründung werte der Analyst daher als Verlust für das Unternehmen.Die "Corona-Krise" dürfte der ohnehin gebeutelten Automobilindustrie insbesondere in H1 weiter zusetzen und zu spürbaren Produktionsrückgängen und damit sehr schwachem Newsflow führen. Zwar sehe Speck Schweizer für die Zukunftsthemen des Sektors strukturell nach wie vor sehr gut positioniert und halte den mittelfristig angelegten Investment Case für intakt, doch habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis seines Erachtens kurzfristig deutlich verschlechtert.