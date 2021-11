Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (08.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe am vergangenen Freitag die Zahlen für das Q3 2021 vorgelegt, die im Vorjahresvergleich erwartungsgemäß deutliche Steigerungen im Umsatz und EBITDA aufwiesen und sequenziell zu den Vorquartalen eine spürbare Erholung zeigen würden. Die fortschreitenden Gespräche zur Veräußerung von Geschäftsanteilen an der chinesischen Tochtergesellschaft würden die Guidance zum Erhalt einer zweistelligen EK-Quote unterstützen.Umsatzseitig habe der Konzern sein Wachstumstempo nach dem bereits erfreulichen H1 (+30,9% yoy) beibehalten können. So seien die Erlöse in Q3 mit 30,9% yoy auf 30,9 Mio. Euro deutlich stärker als von Gruschka erwartet gestiegen (MONe: 27,0 Mio. Euro) und würden damit das bislang höchste quartalsbezogene Umsatzlevel des Geschäftsjahres 2021 darstellen. Der Auftragsbestand habe einen neuen Rekordwert verzeichnen können und zum Ende des dritten Quartals 164,6 Mio. Euro betragen. Der operative Verlust auf EBITDA-Level habe sich durch einen Ergebnisanstieg um 30,0% yoy auf -1,6 Mio. Euro verringert (MONe: -2,3 Mio. Euro; EBITDA-Marge Q3: -5,3% vs. Q2: -11,4%). Bereinigt um die Anlaufkosten in China habe Schweizer seine Profitabilität in Q3 gesteigert und habe ein Ergebnis auf EBITDA-Ebene von 2,1 Mio. Euro erzielen können.Auf Basis des erzielten 9M-Resultats habe das Management die im laufenden Geschäftsjahr angepasste Guidance bestätigt (Umsatz: +20 bis 30%; EBITDA-Marge: -5 bis -10%). Während beim Umsatz das untere Ende der Bandbreite in Aussicht gestellt werde, sei das Unternehmen bei der EBITDA-Marge optimistischer und erwarte, eine Quote im mittleren Bereich des Korridors zu erreichen. Angesichts des weiterhin hohen Auftragsbestandes, der nach Erachten des Analysten aufgrund von Lieferengpässen erst mittelfristig deutlich abgebaut werden dürfte, erachte er das Erreichen der Guidance umsatzseitig am unteren Ende als weiterhin realistisch. Aufgrund der geringen Visibilität bezüglich der kurzfristigen Marktentwicklung bestätige der Analyst seine EBITDA-Prognose für das laufende Jahr und positioniere sich daher leicht defensiver als Schweizer.Die erzielten Q3-Zahlen seien angesichts der globalen Lieferkettenprobleme und daraus resultierenden Auftragsstundungen im Automotive-Bereich solide. Im Hinblick auf eine Verbesserung des Marktumfeld und eine zunehmende Visibilität hinsichtlich der Stabilisierung der Liquiditätslage biete die Aktie auf dem aktuellen Bewertungslevel nach Erachten des Analysten für risikoaffine Investoren durchaus wieder Potenzial. Er bleibe jedoch zunächst weiterhin konservativ positioniert, bis sich eine Materialisierung der vom Vorstand avisierten Transaktion abzeichne.Im Zuge eines Analystenwechsels bestätigt Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, daher sein Rating "halten" mit unverändertem Kursziel von 14,00 Euro. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link