29.05.2019



13,90 EUR +2,96% (28.05.2019, 22:26)



DE0005156236



515623



SCE



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko Electronics Co., Ltd. und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden.



Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (29.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Speck sei vergangene Woche mit CEO Dr. Rolf Merte und CFO Marc Bunz in München auf Roadshow gewesen. Im Rahmen der Investorengespräche habe er die folgenden Erkenntnisse gewonnen.Zukunftsträchtige Embedding-Technologie: Der Anfang Mai bekannt gegebene Auftrag für Schweizers Embedding-Technologie (sog. Smart p² Pack in Verbindung mit Infineon-Chip) mache Continental zum First Mover in diesem Bereich und setze andere Automobilzulieferer unter Zugzwang. Continental werde die Technologie in 48V-Startergeneratoren für Hybrid-Fahrzeuge eines führenden europäischen Herstellers einsetzen. Die leistungsfähigeren Startergeneratoren würden dazu beitragen, den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge um rund 15% gegenüber reinen Verbrennern zu senken. Speck gehe davon aus, dass auch der Weltmarktführer für 48V-Systeme Valeo bereits Interesse an der Technologie bekundet habe, so dass weitere Großaufträge für diese oder andere Fahrzeugapplikationen bereits im zweiten Halbjahr verkündet werden könnten. Allein das globale Marktpotenzial im Bereich der 48V-Leistungsanwendungen habe der Vorstand auf rund 900 Mio. Euro beziffert. Die 48V-Systeme würden als klassische Hybrid-Lösung eine Übergangstechnologie darstellen. Darüber hinaus entwickle Schweizer Hochvolt-Applikationen für reine Elektrofahrzeuge. Das Patent für die Embedding-Technologie laufe bis 2027.Da sich durch den beim Embedding in der Leiterplatte integrierten Chip zudem die Komplexität und Fehleranfälligkeit der Systeme deutlich reduziere, sei die Technologie auch für den Einsatz in der Luftfahrt prädestiniert. Schweizer Electronic habe diesbezüglich jüngst die NADCAP-Zertifizierung des renommierten Performance Review Institutes erhalten. Diese Akkreditierung genieße in der Luftfahrtbranche hohes Ansehen und gelte als wichtige Voraussetzung, um bei Industrievertretern als strategischer Lieferant zugelassen zu werden. Der Analyst sehe daher gute Chancen, dass Schweizer den Umsatzanteil mit der Luftfahrtindustrie (ca. 6 Mio. Euro in 2018) in den kommenden Jahren noch deutlich ausbauen könne.Werksaufbau in China schreite voran: Die Fertigung der innovativen Leistungselektronik plane Schweizer in erster Linie in dem neuen chinesischen Werk (Jintan). Nach weitgehender Fertigstellung des Gebäudes stehe dort nun der Innenausbau bevor. Die Installation der Embedding-Maschinen erfolge im Laufe des dritten Quartals, so dass noch in diesem Jahr die Testproduktion erster Musterplatinen aufgenommen werden könne. Ab 2020 solle die Bearbeitung kleinerer Aufträge (z.B. aus dem Consumer-Bereich) starten, während parallel dazu die Zertifizierung durch Kernkunden aus der Automobilindustrie erfolgen dürfte. Nach den für 2020 noch zu erwartenden Anlaufverlusten rechne der Vorstand für 2021 mit dem Break-Even auf EBITDA-Ebene (bzw. 2022 auf EBIT-Ebene). Perspektivisch würden EBITDA-Margen von rund 15% als realistisch erachtet. Die weitere Finanzierung der ersten beiden Phasen des China-Projekts sei laut CFO gesichert, eine Kapitalerhöhung könnte allenfalls beim "proof-of-concept" zur Vorbereitung des Kapazitätsausbaus in Phase 3 (ab 2025) eine Option sein. Dies ginge mit einem weiteren Umsatzpotenzial von rund 200 Mio. Euro einher.Die disruptive Embedding-Technologie gepaart mit dem massiven Kapazitätsaufbau dürfte Schweizer in den nächsten Jahren ein enormes organisches Wachstum ermöglichen. Speck sehe daher trotz der derzeitigen Marktschwäche des Automotive-Sektors eine hochattraktive Kaufgelegenheit und bestätigt sein 12M-Kursziel von 21,00 Euro bei unveränderten Prognosen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bewertet die Schweizer Electronic-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 29.05.2019)