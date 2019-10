Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (14.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) weiterhin zu kaufen.Wir waren am vergangenen Donnerstag mit CEO Dr. Rolf Merte und CFO Marc Bunz von Schweizer Electronic auf Roadshow in Frankfurt und fassen unsere Erkenntnisse zusammen, so der Analyst der Montega AG.Disruptives Potenzial durch Embedding: Verglichen mit traditionellen Systembauweisen ermögliche das gemeinsam mit Infineon entwickelte Chip-Embedding bei 48V-Systemen eine Leistungssteigerung von bis zu 60%. Darüber hinaus besitze die Embedding-Technologie erhebliche Vorzüge u.a. hinsichtlich der Größe, Energieeffizienz und Sicherheit der Systeme. Die bislang bekannten vergleichbaren Lösungen von Wettbewerbern würden hingegen diverse prozesstechnische Nachteile aufweisen, bspw. in Bezug auf die Notwendigkeit zur Fertigung im Reinraum und eine höhere Ausschussquote. 48V-Systeme würden im Automobilbereich insbesondere in Hybrid-Fahrzeugen zum Einsatz kommen, die bis zum Aufbau einer flächendeckenden E-Mobility-Infrastruktur als Übergangstechnologie in den nächsten Jahren nach Erachten des Analysten deutliche Marktanteile gewinnen würden.Laut einer Studie von BCG dürften bis 2025 ca. 18% des globalen PKW-Volumens über Hybride-Antriebstechnologien verfügen (vs. 2017 unter 5%), 2030 sollten es bereits 34% sein. Wenngleich nach dem Anfang Mai gewonnenen First-Mover-Auftrag von Continental für einen 48V-Startergenerator (MONe: Gesamtvolumen bis 2025 ca. 150 Mio. Euro) bislang noch keine weiteren Aufträge im Embedding-Bereich vermeldet worden seien, habe sich der Vorstand angesichts des seitdem enorm gestiegenen Kundeninteresses sehr zufrieden gezeigt. Schweizer habe zudem inzwischen bereits alle im Bordnetzbereich aktiven namhaften Tier 1-Zulieferer mit Testmodulen ausgestattet.Derzeitige Marktschwäche habe Bestand: Da jedoch in den wesentlichen Endmärkten Automotive und Industrie gegenwärtig noch keine Besserung zu spüren sei und sich vielmehr einzelne Schlüsselrohstoffe wie Gold seit Jahresmitte deutlich verteuert hätten, gehe der Analyst in H2/2019 trotz wirksamer Kostensenkungsmaßnahmen von einem operativen Ergebnis nur leicht über H1-Level aus und habe seine kurzfristigen Prognosen nochmals leicht revidiert.Speck sehe Schweizer als klaren Profiteur der Megatrends im Mobilitätssektor und halte den Produktionsstart in China sowie Neuaufträge für bevorstehende Kurstreiber.Bei einem neuen Kursziel von 19,00 Euro (zuvor: 16,00 Euro) bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "kaufen" für die Schweizer Electronic-Aktie. (Analyse vom 14.10.2019)