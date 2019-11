Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (04.11.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) weiterhin zu kaufen.Schweizer werde am 7. November seine Q3-Zahlen vorlegen. Zwar erwarte Speck sowohl für den Umsatz als auch das Ergebnis eine rückläufige Entwicklung, letzteres dürfte neben dem derzeit schwierigeren Marktumfeld aber auch dem fortgeschrittenen Ramp-Up in China geschuldet sein. Gegenüber Q2 2019 sollte Schweizer hingegen solide abgeschnitten haben. Des Weiteren habe das Unternehmen am Dienstag eine Distributionsvereinbarung mit einem nordamerikanischen Elektronikhändler bekannt gegeben.Q3 dürfte weder spürbare Erholung noch drastische Verschlechterung zeigen: Im Vergleich zum noch guten Vorjahresquartal rechne Speck für Q3 2019 mit einem Umsatzrückgang i.H.v. ca. 5% auf rund 31 Mio. Euro sowie einem signifikant rückläufigen EBITDA von 1,2 Mio. Euro (Vj.: 2,8 Mio. Euro). Zwar dürften die Effekte des Kostensenkungsprogramms im zweiten Halbjahr nun stärker zum Tragen kommen, doch würden diese nach Erachten des Analysten kurzfristig durch die Ramp-Up-Kosten in China aufgezehrt. Allerdings dürfte die Performance gegenüber dem besser vergleichbaren Vorquartal (Q2 2019: Umsatz 31,1 Mio. Euro; EBITDA 1,1 Mio. Euro) solide ausgefallen sein. Hierfür spreche beispielsweise auch, dass sich nach Angaben des VDA die inländische PKW-Produktion im August (+1% yoy) und September (+4%) zuletzt wieder stabilisiere und so nach Erachten des Analysten insgesamt zu einer Aufhellung des Automotive-Sentiments beigetragen habe. Auf Sicht von 9M schlage allerdings noch immer ein Produktionsrückgang i.H.v. 9% zu Buche.Vertriebskooperation zur Stärkung der Kundenbasis in Nordamerika: Durch eine jüngst gemeldete Vereinbarung mit dem kanadischen Elektronik-Handelsspezialisten Neutronics Solutions werde Schweizer fortan eine deutlich breitere Kundenbasis im nordamerikanischen Markt adressieren. Nach Angaben Schweizers beliefere Neutronics namhafte Abnehmer hochwertiger Elektronikkomponenten in den Bereichen Industrie- und Fahrzeugelektronik. Darüber hinaus gehe das Unternehmen durch die stärkere Präsenz im US-Markt sowie die disruptive Embedding-Technologie davon aus, perspektivisch auch beträchtliche Umsatzpotenziale im dortigen Luftfahrtgeschäft realisieren zu können. Schweizer selbst bezeichne die getroffene Handelsvereinbarung als Markteintritt in den USA. Zwar weise das Unternehmen in der Region Nordamerika bereits Umsatzanteile von ca. 8% p.a. aus, doch würden diese bislang in erster Linie mit den dort ansässigen europäischen Tier 1-Zulieferern aus dem Automobilsektor erzielt. Obwohl konkrete Erfolge der Vertriebskooperation noch wenig visibel und damit die unmittelbaren Effekte nur schwer quantifizierbar seien, sehe Speck in diesem Schritt einen weiteren wenngleich kleinen Beitrag zum Erreichen des angestrebten Umsatzziels von mehr als 400 Mio. Euro in 2025.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sieht den mittelfristig angelegten Investment Case damit als voll intakt an und bestätigt das Rating "kaufen" für die Schweizer Electronic-Aktie sowie das Kursziel von 19,00 Euro. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link