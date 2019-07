Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko Electronics Co., Ltd. und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden.



Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (26.07.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) von "kaufen" auf "halten" herunter.Schweizer Electronic werde am 9. August den Halbjahresbericht veröffentlichen. Speck gehe aufgrund der anhaltend schwachen Marktentwicklung im Automobilsektor nicht mehr davon aus, dass die Jahresziele erreicht werden könnten.Die Erhoffte Erholung des Sektors in H2 bleibe vorerst aus: Nach Angaben des VDA sei die Zahl der in Deutschland produzierten PKW im ersten Halbjahr um ca. 12% auf knapp 2,5 Mio. Fahrzeuge gesunken. Weltweit sei die Produktion in H1 um rund 6% geringer ausgefallen, wobei vor allem im größten Automobilmarkt China deutlich weniger PKW produziert worden seien (-13%). Damit sei im zweiten Quartal keine Aufhellung des Marktumfelds erkennbar gewesen. Vielmehr würden u.a. die jüngsten Gewinnwarnungen von Daimler, NORMA und dem Schweizer-Großkunden Continental darauf hindeuten, dass auch im weiteren Jahresverlauf mit einer geringeren Automobilnachfrage sowie verlangsamten Produktionshochläufen zu rechnen sei. Konkret erwarte Continental in 2019 nun einen Rückgang der globalen Produktion von PKW und leichten Nutzfahrzeugen um rund 5% (zuvor: stabile Entwicklung). Mit der Aussicht auf einen stagnierenden Umsatz und eine rückläufige Marge im Geschäftsjahr 2019/2020 (endet am 31.05.) habe darüber hinaus der Automobilzulieferer Hella jüngst die Hoffnung auf eine baldige Marktbelebung zunichtegemacht.Eine Gewinnwarnung drohe: Bereits nach dem enttäuschenden Q1 (EBITDA-Marge: -0,4%) habe Schweizer angekündigt, ein insgesamt schwaches erstes Halbjahr und eine leichte Erholung im zweiten Halbjahr zu erwarten. Vor diesem Hintergrund habe das Unternehmen die Ziele für 2019 bestätigt (Umsatz 125 Mio. Euro +/-5%; EBITDA-Marge 4 bis 6%). Wenngleich der Vorstand u.a. durch die bis Ende des Jahres am Stammwerk Schramberg beantragte Kurzarbeit kostenseitig bereits gegensteuert und Einsparpotenziale von rund 10 Mio. Euro avisiert habe, gehe Speck nach jetzigem Stand nicht mehr davon aus, dass die Optimierungsmaßnahmen die Erreichbarkeit der Guidance gewährleisten würden. Der Analyst habe seine Prognosen für 2019 ff. daher nochmals zum Teil deutlich gesenkt. Obwohl nach dem Großauftrag von Continental (MONe: Umsatzvolumen bis 2026 ca. 150 Mio. Euro) bislang keine weiteren großvolumigen Aufträge im Bereich der innovativen Embedding-Technologie bekannt seien, sehe der Analyst derzeit noch keinen Anlass, an den Hochlaufplänen des neuen Werks in China zu zweifeln. Der Analyst rechne daher nach wie vor mit einer spürbaren Umsatz- und Ergebnisdynamik ab 2021. Zudem sehe er Schweizer durch das zukunftsgerichtete Produktportfolio weiterhin gut positioniert, um von den Megatrends der Branche (u.a. Elektrifizierung/Digitalisierung des Fahrzeugs, Autonomes Fahren) überproportional zu profitieren.Wenngleich Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, hierin weiter großes Potenzial sieht, senkt er das Kursziel nach Anpassung der Prognosen von 21,00 Euro auf 16,00 Euro und stuft die Schweizer Electronic-Aktie aufgrund des zurzeit begrenzten Upside-Potenzials von "kaufen" auf "halten" ab. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link