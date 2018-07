Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

18,60 EUR -1,85% (30.07.2018, 08:20)



Tradegate-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

18,85 EUR (27.07.2018)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (30.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer Electronic habe am Freitag vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2018 bekannt gegeben. Der Umsatz habe in H1 um 3,2% auf 63,9 Mio. Euro zugelegt, habe die Analysten-Prognose jedoch nicht ganz erreicht (MONe: 64,4 Mio. Euro). Insbesondere das zweite Quartal sei dabei aber wie erwartet von einer deutlich anziehenden Nachfrage geprägt gewesen (Umsatz +8,8% yoy), nachdem in Q1 noch ein leichter Umsatzrückgang verzeichnet worden sei (-1,8%). Das EBITDA hingegen habe in H1 mit 6,6 Mio. Euro über seinen Erwartungen (MONe: 6,3 Mio. Euro) und signifikant über dem Vorjahreswert (3,6 Mio. Euro) gelegen. Allerdings sei die Vergleichsbasis durch negative Sondereffekt in Q2 2017 (Rückstellung für Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Beendigung des Energy Geschäfts in Höhe von insg. 1,4 Mio. Euro) auch entsprechend niedrig ausgefallen. Mit einer EBITDA-Marge von 10,3% sei im ersten Halbjahr trotz Anlaufkosten für den neuen Standort in China damit insgesamt ein beachtliches Margenniveau erzielt worden.Für das Gesamtjahr erwarte Schweizer Electronic unverändert einen Umsatz von knapp unter 130 Mio. Euro, was für H2 eine weiter anziehende Wachstumsdynamik (ca. +12%) impliziere. Aufgrund der guten Ergebnisentwicklung sei die Zielbandbreite für das EBITDA auf 11 bis 12 Mio. Euro angehoben worden (zuvor: rund 10 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge solle zwischen 7 und 9% betragen, wobei laut Unternehmen eher das obere Ende der Spanne erreicht werden dürfte. Die operativen Zielwerte würden sich mit den Prognosen des Analysten decken, die er daher unverändert lasse.Die Schätzung des Analysten für den Jahresüberschuss 2018 liege unter dem in H1 erzielten Periodenüberschuss von 1,9 Mio. Euro. Grund hierfür sei die zu erwartende Verschlechterung des Finanzergebnisses infolge der weiteren Umsetzung des Werksgroßprojekts in China. Die Finanzierung der ersten beiden Bauphasen sei durch Einrichtung einer Konsortialkreditlinie in Höhe von 120 Mio. USD sichergestellt worden. Der Beginn des Hochbaus erfolge im August, womit die Kredite ab H2 in Anspruch genommen werden dürften.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sieht den Investment Case damit voll intakt und bestätigt seine Prognosen sowie die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 30,00 Euro für die Schweizer Electronic-Aktie. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link