Für die Entwicklung des Sektors zeichne sich im globalen Maßstabmehr und mehr ein wenig schwungvolles H2 ab, zudem würden nach Erachten des Analysten jederzeit neuerliche Corona-bedingte Rückschläge drohen. Dies komme für Schweizer zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt und falle zusammen mit der Schaffung signifikanter Neukapazitäten, deren Auslastungsgrad zumindest kurzfristig fraglich erscheine. Hoffnung mache in diesem Zusammenhang allerdings die jüngste Erholung des chinesischen Automobilmarkts. Insgesamt würden nach Erachten des Analysten trotz des erheblichen Potenzials des Unternehmens zurzeit jedoch noch nachhaltige kursbelebende Impulse fehlen.



Nach Anpassung der Prognosen reduziert Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 11,00 Euro) und bestätigt das Rating "halten" für die Schweizer Electronic-Aktie. (Analyse vom 12.08.2020)



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe am Freitag den Bericht für H1 2020 vorgelegt und in einem Earnings Call weitere Details präsentiert. Ende Juli seien bereits vorläufige Zahlen sowie eine Anpassung der Guidance bekannt gegeben worden.In H1 habe Schweizer angesichts der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Automobilindustrie und die damit verbundenen Produktionsstops der OEMs einen Umsatzrückgang um 24,7% yoy auf 45,4 Mio. Euro verzeichnet. Für Q2 impliziere die seinen Einbruch i.H.v. 42,4% yoy auf 17,9 Mio. Euro, womit das Minus immerhin geringfügig kleiner ausgefallen sei als vom Vorstand noch Mitte Mai in Aussicht gestellt ("mindestens 50%"). Insgesamt habe sich das Unternehmen damit nach Erachten des Analysten weitgehend markkonform entwickelt (globale Fahrzeugproduktion Q2: ca. -45%). Da die Stornierungen von Aufträgen das Volumen an Neuaufträgen kurzfristig überstiegen, verzeichnete Schweizer in Q2 einen Auftragsverlust von 7,0 Mio. Euro, wodurch sich der Auftragsbestand per Ende Juni auf 96,0Mio. Euro reduzierte (31.03.: 121,0 Mio. Euro), so Patrick Speck, Analyst der Montega AG.Das Q2-EBITDA habe mit -4,1 Mio. Euro angesichts der Corona-Hauptlast in den Monaten April und Mai erwartungsgemäß noch deutlich unterhalb des Q1-Ergebnisses gelegen (-1,6 Mio. Euro). Allerdings sei auch der Margenschwund auf -22,7% nochmals erheblich drastischer ausgefallen (-26,4%-Punkte yoy vs. Q1: -5,3%-Punkte yoy). Auf Halbjahressicht (EBITDA -5,6 Mio. Euro vs. Vj.: 1,0 Mio. Euro) sei ein signifikanter Teil der negativen Entwicklung auf Sondereffekte i.H.v. insgesamt rund 4,2 Mio. Euro insbesondere aus der laufenden Restrukturierung sowie dem Ramp-Up in Jintan zurückzuführen. Letzteres sollte bei einem Umsatz-Etappenziel 2020 in China von 6 Mio. Euro (MONe) in H2 zumindest nicht weiter belasten. Dagegen werde das EBIT durch die anziehenden Abschreibungen (Q2: 2,3 Mio. Euro vs. Q1: 1,6 Mio. Euro) nun zusätzlich gemindert und sei in Q2 überproportional stark auf -6,4 Mio. Euro zurückgegangen (Vj.: -0,6 Mio. Euro).Infolge des Periodenverlustes (H1: -9,7 Mio. Euro) sowie weiterer Kreditaufnahmen aus dem lokalen Bankenkonsortium in China (+5,6 Mio. Euro) habe sich die EK-Quote auf 21,2% reduziert (31.12.: 24,1%). Auch die Liquiden Mittel hätten u.a. aufgrund des negativen operativen Cashflows (H1: -5,6 Mio. Euro) sowie der vor allem für den Werksaufbau in China notwendigen Investitionen (Investitions-Cashflow H1: -9,7 Mio. Euro) weiter abgenommen und hätten sich per Ende Juni auf 21,8 Mio. Euro belaufen (31.12.: 34,4 Mio. Euro). Allerdings verfüge Schweizer darüber hinaus noch über ungenutzte Kreditlinien i.H.v.43,6 Mio. Euro (inkl. KfW-Kredit), so dass sich die Liquiditätsreserve gegenwärtig auf knapp 66 Mio. Euro belaufe und weiterhin als ausreichend einzuschätzen sei. Nichtsdestotrotz habe sich der Vorstand nach wie vor offen für kapitalstärkende Maßnahmen wie beispielsweise die Beteiligung eines weiteren strategischen Investors gezeigt.Ab 2021 erwarte Schweizer weiterhin deutlich positive Impulse, allerdings sehe der Analyst seine bisherige Umsatzplanung auch ab 2021 ff. als nicht mehr realistisch an. Vielmehr gehe er davon aus, dass das Stammwerk Schramberg erst ab 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreiche (MONe Umsatz 2022: 89 Mio. Euro) und das Wachstum in China etwas langsamer vonstattengehe (Umsatzbeitrag 2021e: 25 Mio. Euro vs. zuvor: 33 Mio. Euro), da neben dem im Mai 2019 verkündeten Großauftrag von Continental (SOP 2021) in einem äußerst schwierigen Marktumfeld bislang noch keine bedeutenden Embedding-Aufträge hätten vermeldet werden können.Unverändert solle auf Basis einer verminderten Kostenbasis auf Konzernebene in 2021 wieder der Break Even auf EBITDA-Level überschritten werden. Hierzu nehme Schweizer weitere Kosteneinsparungsmaßnahmen insbesondere im Personalbereich am Standort Schramberg sowie Anpassungen der Investitionsplanungen vor. So habe der CFO für H2 niedrigere Investitionen avisiert, was auf Gesamtjahressicht ein CAPEX-Volumen von rund 15 Mio. Euro ergeben solle (MONe zuvor: 17,0 Mio. Euro). Die Visibilität seiner Umsatz- und CAPEX-Planung halte der Analyst aufgrund der seines Erachtens unsicheren Auslastungssituation an beiden Standorten gegenwärtig jedoch für gering.Allerdings verfüge Schweizer angesichts der weitgehend plangemäßen Umsetzung der Investitionsphase 1 in China nun auch vor Ort über hocheffiziente Fertigungsstrukturen, was die Wettbewerbsqualität nach Erachten des Analysten wesentlich stärke. Zudem habe sich der chinesische PKW-Markt nach Angaben des Branchenverbands PCA im Juli weiter auf Erholungskurs gezeigt (Absatz +7,9% yoy). Gepaart mit den neuesten Vertriebskooperationen im asiatischen und amerikanischen Raum sollte das Unternehmen perspektivisch zudem auch die Kundenbasis deutlich verbreitern können.