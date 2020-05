Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (12.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Die Montega AG habe am vergangenen Freitag anlässlich des Q1-Berichts einen Earnings Call mit beiden Vorstandsmitgliedern von Schweizer Electronic sowie zahlreichen Investoren durchgeführt.Erste Auswirkungen der "Coronakrise" spürbar: In Q1 sei der Umsatz um 5,8% yoy auf 27,4 Mio. Euro gesunken. Während Deutschland mit knapp +4% auf 16,0 Mio. Euro sowie Asien mit rund +13% auf 3,6 Mio. Euro dabei noch eine positive Entwicklung gezeigt hätten, seien die Erlöse im europäischen Ausland bereits um fast ein Drittel auf 6,1 Mio. Euro zurückgegangen (Vj.: 8,9 Mio. Euro). Die Region Amerika sei mit 1,6 Mio. Euro stabil geblieben(Vj.: 1,5 Mio. Euro). Der zuletzt sehr volatile Auftragseingang habe sich auf 22,3 Mio. Euro belaufen, womit das Vorjahresniveau sogar leicht übertroffen worden sei. Nichtsdestotrotz habe der Auftragsbestand gegenüber dem zum Jahreswechsel verzeichneten Niveau weiter abgenommen (121,0 Mio. Euro; -4,5% vs. 31.12.).Die Bruttomarge sei u.a. durch die erstmals in den Umsatzkosten enthaltenen Aufwendungen für die Produktion am neuen chinesischen Werk deutlich auf 7,3% zurückgegangen (Vj.: 11,3%). Das EBITDA sei darüber hinaus durch Sondereffekte i.H.v. insgesamt 1,1 Mio. Euro für die weitgehend abgeschlossene Restrukturierung in Schramberg sowie einen Forderungsausfall belastet worden und habe sich auf -1,6 Mio. Euro belaufen (Vj.: -0,1 Mio. Euro). Aufgrund der kurzfristig geringen Visibilität habe der Vorstand die zweigeteilte Guidance bekräftigt, die entweder einen L-förmigen Krisenverlauf (Umsatz -20 bis -25%) oder eine U-förmige Erholung (Umsatz -10 bis -15%) unterstelle. In beiden Fällen werde angesichts der zuletzt über weite Strecken stillstehenden Automobilproduktion für Q2 ein Umsatzrückgang von mindestens 50% erwartet, so dass auch die EBITDA-Marge nach Erachten des Analysten unter das für das Gesamtjahr erwartete "Worst-Case-Niveau" von -8% rutschen dürfte.Die Herausforderungen für Schweizer würden nicht kleiner, Speck sei vom Management sowie dem Investment Case aber grundsätzlich überzeugt.Nichtdestotrotz dürfte der kurzfristige Newsflow äußerst schwach ausfallen, so dass Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "halten" bestätigt. Das Kursziel laute weiterhin 11,00 Euro. (Analyse vom 12.05.2020)