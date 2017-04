Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

22,80 EUR -2,77% (18.04.2017, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

23,096 EUR -0,66% (18.04.2017, 09:27)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (18.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) von "kaufen" auf "halten" herunter.Schweizer Electronic habe am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben, dass der strategische Partner WUS seine Beteiligung an dem Unternehmen signifikant erhöhen werde.WUS-Gruppe übernehme Aktienpaket der Familie Schweizer: Die zwei zur WUS-Gruppe gehörenden Unternehmen WUS Printed Circuit (Kunshan) aus China sowie die WUS Printed Circuit, Taiwan, würden in Summe 25,4% der Aktien erwerben. Die Anteile würden aus dem Aktienpaket des Familienstamms Gerhard Schweizer stammen, womit sich der von Mitgliedern der Familie Schweizer gehaltene Anteil auf rund 26,5% reduziere. Der von WUS gezahlte Kaufpreis sei nicht bekannt. Zusammen mit der bereits Mitte Juli 2014 durch WUS Printed Circuit (Kunshan) erworbenen 4,5%-Beteiligung halte die WUS-Gruppe nun insgesamt 29,9% an Schweizer Electronic. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen.Ausbau der Beteiligung unterstreiche Zukunftspotenzial der Kooperation: Schweizer Electronic unterhalte seit annähernd drei Jahren eine strategische Partnerschaft mit der WUS-Gruppe, die ebenfalls in der Entwicklung und Produktion von Leiterplatten tätig sei. Die Gruppe produziere hochlagige Leiterplatten für Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Fahrzeugelektronik und Industrieautomatisierung. Mit rund 8.200 Mitarbeitern sei 2016 ein Umsatz von 489 Mio. Euro erzielt worden. Schweizer erhalte durch die Kooperation mit WUS vor allem Zugriff auf zusätzliche Produktionskapazitäten in Asien und entlaste damit den an der Kapazitätsgrenze agierenden Stammsitz in Schramberg. Zuletzt seien Kundenfreigaben zur Produktion von Hochfrequenz-Leiterplatten für die Automobilindustrie erteilt worden, so dass in 2017 erste Umsatzbeiträge generiert werden dürften (MONe: 2,5 Mio. Euro).Die bedeutende Anteilsaufstockung von WUS unterstreiche vor dem Hintergrund der seit drei Jahren im Bereich Hochfrequenz-Leiterplatten bestehenden Kooperation die Attraktivität des Technologieportfolios von Schweizer und das mit der strategischen Partnerschaft verbundene Geschäftspotenzial. So dürfte Schweizer zu den Gewinnern des technologischen Wandels der Automobilindustrie zählen. Dies sehe der Analyst nach dem deutlichen Kursanstieg der letzten Tage mittlerweile aber ausreichend im Aktienkurs eskomptiert.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Schweizer Electronic-Aktie daher bei unverändertem Kursziel von 25,00 Euro von "kaufen" auf "halten" ab. (Analyse vom 18.04.2017)