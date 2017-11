Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (07.11.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer Electronic habe gestern solide Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, jedoch das EBITDA-Margenziel aufgrund von Sondereffekten auf den unteren Rand der Bandbreite (7% bis 8%) konkretisieren müssen.Strukturelle Trends würden die Nachfrage weiter beflügeln. Der Auftragseingang habe im 3. Quartal mit 41,4 Mio. Euro um 33,5% über Vorjahr gelegen. Neben der ungebrochen hohen Nachfrage der Automobilindustrie (AE 28,6 Mio. Euro, +13,0%) habe Schweizer die Aufträge aus der Industrieelektronik auf 10,4 Mio. Euro verdoppeln können. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 2,7% auf 29,9 Mio. Euro gestiegen. Der Umsatzanteil außerhalb der Automobilindustrie habe sich von 23,4% auf 31,8% erhöht.Hohe Auslastung am Stammwerk hemme Wachstum: Der vergleichsweise geringe Umsatzanstieg ist nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG auf die bereits hohe Auslastung am Stammwerk in Schramberg zurückzuführen. Schweizer sei daher seit Jahren bemüht, über Joint-Ventures eine Produktion in Asien zu errichten. Da es dabei in der Vergangenheit immer wieder zu Rückschlägen gekommen sei, habe das Unternehmen nun eine Projektstudie für eine Eigenproduktion in Auftrag gegeben. Die Aktienanalysten von der Montega AG halten dies für einen wichtigen Schritt, um zukünftige Wachstumspotenziale realisieren zu können.Die hohe Nachfrage und die starke operative Entwicklung im 3. Quartal würden den Investment-Case der Aktienanalysten bestätigen. Aufgrund der höher als erwarteten One-Offs hätten sie ihre Ergebniserwartung für das laufende Jahr aber gesenkt.Auf Basis der aktualisierten Prognosen bestätigt Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 25,50 Euro und empfiehlt die Schweizer Electronic-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 07.11.2017)